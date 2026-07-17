Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arzını onayladığı Masfen Enerji A.Ş., yatırımcıların gündemine oturdu. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket, 45,68 TL sabit fiyatla halka arz edilirken, yatırımcıların en çok merak ettiği konu ise "Masfen Enerji halka arzında kaç lot verir?" sorusu oldu. İşte katılım senaryolarına göre kişi başına düşmesi beklenen lot miktarları ve halka arza ilişkin öne çıkan detaylar...

MASFEN ENERJİ HALKA ARZINDA BİREYSELE KAÇ LOT AYRILDI?

Masfen Enerji halka arzında toplam 85 milyon lot pay satışa sunulacak. Halka arz, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Katılım sayısına göre kişi başına düşmesi beklenen lot miktarları şu şekilde hesaplanıyor:

700 bin katılım: yaklaşık 121 lot

800 bin katılım: yaklaşık 106 lot

900 bin katılım: yaklaşık 94 lot

1 milyon katılım: 85 lot

Son dönemde gerçekleştirilen halka arzlarda katılımın ağırlıklı olarak 700 bin ila 1 milyon yatırımcı aralığında gerçekleşmesi nedeniyle Masfen Enerji halka arzında kişi başına 85-121 lot arasında dağıtım yapılması beklenebilir.

HALKA ARZDA HANGİ DETAYLAR ÖNE ÇIKIYOR?

SPK onayı alan halka arz kapsamında 55 milyon lot sermaye artırımı, 30 milyon lot ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Ortak satışı kapsamında Mehmet Songur 10 milyon lot, Kemal Onur Karakuş ise 20 milyon lot pay satışı yapacak.

45,68 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,88 milyar TL olacak. Halka arz sonrasında şirket sermayesinin 500 milyon TL'den 555 milyon TL'ye yükselmesi planlanırken, halka açıklık oranı ise yaklaşık %15,32 olacak.

Masfen Enerji'nin talep toplama tarihleri ile Borsa İstanbul'da işlem göreceği hisse kodu ise henüz açıklanmadı.

MASFEN ENERJİ NE İŞ YAPIYOR?

Masfen Enerji, güneş enerjisi santrallerinin geliştirilmesi, mühendisliği, kurulumu ve anahtar teslim EPC hizmetleri sunan bir yenilenebilir enerji şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Şirket; çatı GES ve arazi tipi GES projelerinin yanı sıra depolamalı güneş enerjisi santralleri, enerji depolama sistemleri ve elektrik üretimi alanlarında çalışmalar yürütüyor. Ayrıca Ar-Ge faaliyetleri kapsamında güneş takip sistemleri ile batarya yönetim ve enerji depolama teknolojilerine yatırım yapıyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin büyük bölümünü büyüme yatırımlarına ayırmayı planlıyor.

Fon kullanım planına göre gelirin;

%50-55'i depolamalı güneş enerjisi santrali yatırımlarına,

%20-25'i işletme sermayesine,

%20-30'u ise tamamlanmış veya devam eden güneş enerjisi santrali yatırımlarına aktarılacak.

FİNANSAL GÖRÜNÜM

Taslak izahnamede yer alan verilere göre Masfen Enerji'nin hasılatı 2022 yılında 1,2 milyar TL, 2023 yılında 2,8 milyar TL, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Brüt kâr ise aynı dönemlerde sırasıyla 207,8 milyon TL, 987,9 milyon TL ve 668,3 milyon TL seviyesinde kaydedildi.

YATIRIMCILARI İLGİLENDİREN DİĞER DETAYLAR

Masfen Enerji halka arzında payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor.

Bunun yanında şirket ve mevcut ortaklar 1 yıl boyunca pay satmama taahhüdü verdi. Ayrıca halka arzda ek satış yapılmayacak ve T1/T2 bakiye kullanımı mümkün olmayacak.

Şirketin katılım endeksine uygunluk durumu ile Borsa İstanbul'da işlem göreceği hisse kodu ise ilerleyen dönemde açıklanacak.

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