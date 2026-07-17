Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, yüksek ekonomik değeri nedeniyle "kara elmas" olarak adlandırılan trüf mantarının envanterini çıkarmak amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Özel eğitimli köpekler ve trüf avcılarının desteğiyle yürütülen araştırmalarda, Erzurum ve Erzincan'da toplam 112 bin hektarlık alan tarandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, toprağın 5 ila 20 santimetre altında yetişen ve protein ile mineral bakımından zengin olan yaklaşık 22 ton trüf mantarı varlığı tespit edildi.

112 BİN HEKTARLIK ALANDA ARAMA YAPILDI

Envanter çalışmaları kapsamında Erzurum'un Horasan, İspir ve Aşkale ilçelerinde yaklaşık 20 bin hektarlık alanda 3,5 ton, Erzincan'ın Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde 30 bin hektarlık alanda 6 ton, Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü sahasında ise 62 bin hektarlık alanda 12,5 ton trüf mantarı varlığı belirlendi.

30 MİLYON LİRALIK EKONOMİK KATKI

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, doğada kendiliğinden yetişen trüf mantarının özel eğitimli köpekler ve trüf avcıları tarafından tespit edildiğini belirterek, 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen satışlarla yaklaşık 30 milyon liranın ülke ekonomisine kazandırıldığını söyledi.

İLK YAPAY TRÜF ORMANLARI KURULDU

Karakurt, doğal trüf mantarı üretiminin yanı sıra yapay üretim çalışmalarının da başlatıldığını ifade etti.

Bu kapsamda Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Cephanelik ağaçlandırma sahasında 2 hektarlık alana 1.050 adet trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanı dikildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesi Damlaca köyü ile Üzümlü ilçesi Ocakbaşı köyünde ise toplam 2 hektarlık alana 1.100 adet trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanı toprakla buluşturuldu.

Karakurt, bu çalışmalarla doğal yetişme alanlarının yanı sıra yapay trüf ormanları oluşturarak üretimi artırmayı ve trüf mantarının ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: DHA