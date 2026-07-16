Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Temmuz haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, Merkez Bankası rezervlerindeki toparlanma geçen hafta da sürdü. Brüt rezervler, bir önceki haftada 159,7 milyar dolar seviyesindeyken, 163,3 milyar dolara yükseldi.

Net uluslararası rezervler de artış göstererek 55 milyar dolardan 56,3 milyar dolara çıktı.

Öte yandan, piyasanın yakından takip ettiği swap hariç net rezervler ise 40 milyar dolardan 42,5 milyar dolara yükseldi.

Son veriler, TCMB rezervlerinde son haftalarda gözlenen güçlenme eğiliminin devam ettiğine işaret etti. Özellikle brüt, net ve swap hariç net rezervlerin aynı dönemde artış kaydetmesi, rezerv görünümündeki iyileşmenin sürdüğünü ortaya koydu.