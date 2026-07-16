Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, 2026 yılı fındık hasat sezonunda uygulanacak tarım işçisi ücretlerine ilişkin alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Soydan, fındık hasadında çalıştırılması yasak olan yaştaki çocukların kesinlikle çalıştırılmaması gerektiğini belirterek, kurala aykırı davranılması halinde her çocuk için idari para cezası uygulanabileceğini söyledi.

GÜNLÜK İŞÇİ YEVMİYESİ 1.750 TL

Alınan karara göre, 2026 yılı hasat döneminde fındık toplama işlerinde görev alacak tarım işçilerine, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işçiye ait olmak üzere günlük net 1.750 TL ücret ödenecek.

DİĞER ÜCRETLER DE BELİRLENDİ

Kurul tarafından açıklanan ücret tarifesine göre;

Aşçı ücreti (10-15 işçi için): 1.750 TL

Çuvalcı ücreti: 1.900 TL

Kiloyla toplama yapılan bahçelerde çuvalcı ücreti: 2.250 TL

Katırcı ücreti (katırıyla birlikte): 3.500 TL

Kiloyla çalışan işçiler için ücret: Kilogram başına 15 TL

Patoz saat ücreti: 6.000 TL

TARIM ARACILARINA DA YENİ DÜZENLEME

Tarım aracılarının ücretleri de yeniden belirlendi. Buna göre;

15 işçiye kadar aracı (dayıbaşı) ücreti: Günlük 1.900 TL

15 işçiden fazla işçi için aracı ücreti: Günlük 2.100 TL

Kurul ayrıca, tarım aracılarının İŞKUR il müdürlüklerinden alınmış aracı belgesine sahip olmalarının zorunlu olması gerektiğini vurguladı. Belgesi bulunmayan kişilere iş verilmemesi yönünde tavsiye kararı alındı.

Açıklanan ücret tarifesinin, 2026 yılı fındık hasat döneminde tavsiye niteliğinde uygulanacağı belirtildi.