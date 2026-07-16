Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, SA-RA Enerji payları (SARAE) 17 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Şirketin borsada işlem görmeye başlamasıyla birlikte hisseleri aynı tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı, BIST Metal Eşya Makina ve BIST Adana endekslerine dahil edilecek.

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre, endeks hesaplamalarında şirketin 444 milyon 500 bin adet payı ile yüzde 20 fiili dolaşım oranı esas alınacak.

SA-RA Enerji hisseleri, 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren "SARAE.E" işlem koduyla Yıldız Pazar'da yatırımcılarla buluşacak. Şirketin endekslere dahil edilmesiyle birlikte, ilgili BIST endekslerinin hesaplamalarında SA-RA Enerji payları da dikkate alınacak.

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