Verilere göre en fazla alım yapılan hisseler PSGYO, ADESE ve SASA oldu. Satış tarafında ise ESIUXV, DAPGM ve SEIEIV ilk sıralarda yer aldı.

Borsa İstanbul'da işlemler devam ederken, İş Yatırım'ın TSİ 16.00 itibarıyla gerçekleştirdiği müşteri bazlı alım-satım verileri açıklandı.

Verilere göre İş Yatırım tarafında 592,9 milyon TL net satış gerçekleşti.

Alım tarafında en fazla ilgi gören hisseler arasında Pasifik GYO (PSGYO), ADESE Gayrimenkul (ADESE), SASA Polyester (SASA), Yapı Kredi (YKBNK) ve Emlak Konut GYO (EKGYO) yer aldı.

Satış tarafında ise ESIUXV, DAPGM, SEIEIV, DMRGD ve SOILCV kodlu varlıklar öne çıktı.

EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay (%) PSGYO 20.660.089 13,30 ADESE 10.961.596 7,06 SASA 8.403.082 5,41 YKBNK 8.309.447 5,35 EKGYO 3.514.580 2,26

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay (%) ESIUXV -29.497.881 9,32 DAPGM -26.941.598 8,51 SEIEIV -12.116.600 3,83 DMRGD -11.158.991 3,53 SOILCV -7.200.000 2,28

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