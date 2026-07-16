Banka, hızla artan veri merkezi ve işlem kapasitesi harcamalarının üç teknoloji devini 2027 ve 2028 yıllarında negatif serbest nakit akışına sürükleyebileceğini belirtti.

Citi, 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi öncesinde Alphabet, Meta Platforms ve Amazon'a ilişkin beklentilerini güncelledi. Banka, üç şirketin yapay zekâ altyapısına yönelik sermaye harcaması tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, yatırımların büyüklüğüne dikkat çekti.

Rapora göre Alphabet, Meta ve Amazon'un yapay zekâ altyapısı için yapacağı toplam yatırımın 2027 yılında 801 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

ÜÇ ŞİRKET İÇİN NEGATİF NAKİT AKIŞI BEKLENTİSİ

Citi, artan sermaye harcamaları nedeniyle Alphabet, Meta ve Amazon'un 2027 ve 2028 yıllarında negatif serbest nakit akışı açıklayabileceğini öngördü.

Banka, bunun finansal bir zayıflık değil, şirketlerin uzun vadeli yapay zekâ stratejilerinin doğal sonucu olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Sermaye harcaması tahminlerimizi önemli ölçüde artırıyoruz. Bunun sonucunda üç şirketin de 2027 ve 2028 yıllarında negatif serbest nakit akışı kaydetmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

YATIRIM TAHMİNLERİ YÜKSELTİLDİ

Citi'nin güncel tahminlerine göre:

Alphabet'in 2027 yılı sermaye harcaması tahmini yüzde 21 artırılarak 308 milyar dolara çıkarıldı.

Meta'nın yatırım beklentisi yüzde 22 artışla 205 milyar dolara yükseltildi.

Amazon'un sermaye harcaması tahmini ise yaklaşık yüzde 12 artırılarak 288 milyar dolar olarak revize edildi.

YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARI BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR

Banka, Alphabet, Meta ve Amazon'un ikinci çeyrek finansal sonuçlarında gelir ve kârlılık açısından piyasa beklentilerini aşmasını beklediğini de belirtti.

Raporda, şirketlerin özellikle yapay zekâ işlem gücü, veri merkezi yatırımları ve bulut altyapısına yaptığı harcamaların uzun vadeli büyümeyi destekleyeceği ifade edildi.

Meta'nın yaklaşık 14 gigavat bilgi işlem kapasitesine ulaşmayı hedeflediği belirtilirken, bu durumun yapay zekâ rekabetinin yalnızca yazılım ve çiplerle sınırlı kalmadığını, veri merkezleri ve enerji yatırımlarını da kapsayan büyük ölçekli bir altyapı yarışına dönüştüğüne işaret ettiği kaydedildi.

GOOGLE CLOUD VE AWS İÇİN GÜÇLÜ BÜYÜME BEKLENTİSİ

Citi, Google Cloud Platform'un 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 68,5, 2027 yılında ise yüzde 93,5 büyüyerek 190 milyar dolar gelire ulaşmasını bekliyor.

Banka ayrıca, ilk kez Google'ın geliştirdiği Tensor Processing Unit (TPU) çiplerinden elde edilecek gelirleri de hesaplamalarına dahil etti. Buna göre TPU satışlarının 2027 yılında yaklaşık 62 milyar dolar gelir yaratacağı tahmin edildi.

Amazon Web Services (AWS) tarafında ise 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 32,5, yıl genelinde yüzde 33,5, 2027 yılında ise yüzde 40 büyüme öngörüldü.

Citi, yapay zekâ kullanımındaki artış, bulut hizmetlerine yönelik güçlü talep ile dijital reklamcılık ve e-ticaret pazarındaki toparlanmanın, teknoloji devlerinin gelir ve kârlılığını desteklemeye devam edeceğini değerlendirdi.

Kaynak: Dünya

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