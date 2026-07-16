Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım sektörünün ve üreticilerin maliyet haritasını çizen Haziran 2026 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini yayımladı.

Haziran ayında Tarım-ÜFE aylık bazda yüzde 9,02 azalış kaydederken, yıllık artış hızı ise yüzde 9,55 seviyesinde dengelendi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre tarım ürünleri üretici fiyatlarındaki değişim tabloları şu şekilde gerçekleşti:

• Aylık Değişim: Bir önceki aya göre yüzde 9,02 azalış gösterdi.

• Yıllık Artış: Geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,55 artış kaydetti.

• Yılbaşından Bu Yana: Geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,73 artış yaşandı.

• 12 Aylık Ortalama: Son 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 37,44'lük bir artış hesaplandı.

SEKTÖRLERDE AYLIK DÜŞÜŞ TRENDİ HAKİM

Haziran ayında tarımın alt sektörlerinde genel olarak aşağı yönlü bir fiyat seyri izlendi. Sektör bazında aylık değişimler şu şekilde yansıdı:

• Tarım ve Avcılık Ürünleri: Tarım, avcılık ürünleri ve bunlarla ilgili hizmetlerde yüzde 9,57 azalış görüldü.

• Ormancılık: Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde fiyatlar yüzde 2,14 geriledi.

• Balıkçılık: Balık, diğer balıkçılık ürünleri ve su ürünlerinde yüzde 0,18 düşüş yaşandı.

TEK YILLIK BİTKİSEL ÜRÜNLERDE SERT ÇEKİLME

Ana ürün grupları analiz edildiğinde, yaz sezonunun gelmesi ve hasat döneminin etkisiyle bitkisel ürün fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti:

• Tek Yıllık Bitkisel Ürünler: Aylık bazda yüzde 15,55 azalış ile en belirgin düşüşün yaşandığı grup oldu.

• Çok Yıllık Bitkisel Ürünler: Fiyatlar aylık bazda yüzde 10,30 geriledi.

• Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler: Bitkisel ürünlerdeki düşüşün aksine, bu grupta fiyatlar aylık bazda yüzde 1,49 artış gösterdi.