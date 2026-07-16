Küresel sanayi metalleri piyasasında yön arayışı sürüyor. Çin ekonomisindeki yavaşlama, ABD'nin tarife politikaları ve Orta Doğu kaynaklı arz riskleri fiyatlamalarda etkili oldu.

Küresel emtia piyasalarında sanayi metalleri, Çin ekonomisine ilişkin endişeler ile jeopolitik gelişmelerin etkisi altında dalgalı seyrini sürdürüyor. London Metal Exchange'in (LME) son kapanış verilerine göre, ana metallerin büyük bölümünde satış baskısı öne çıktı.

LME'de üç ay vadeli bakırın ton fiyatı yüzde 0,45 gerileyerek 13 bin 581,50 dolara indi. Günlük düşüşe rağmen bakır fiyatı 13 bin 500 doların üzerinde kalmayı başardı.

Alüminyum yüzde 0,85 değer kaybederek 3 bin 150 dolara, çinko yüzde 1,46 düşüşle 3 bin 546 dolara, kurşun ise yüzde 0,75 gerileyerek 1.852 dolara indi.

Günün en sert kaybını yaşayan metallerden biri olan kalay, yüzde 1,92 düşüşle 52 bin 780 dolara geriledi.

Buna karşın nikel, piyasadaki genel satış eğilimine rağmen yüzde 0,23 yükselerek 16 bin 803 dolara çıktı ve günü artıda tamamlayan tek ana metal oldu.

Öte yandan demir cevherinin ton fiyatı 98,88 dolar seviyesinde gerçekleşirken, fiyatın 100 dolar eşiğinin hemen altında hareketini sürdürdüğü görüldü.

BAKIRDA KRİTİK EŞİK KORUNUYOR

Sanayi metalleri arasında küresel ekonomik aktivitenin önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen bakır, günlük kaybına rağmen güçlü görünümünü korudu.

Bakır fiyatları yıl boyunca, ABD'nin ithalat tarifelerine yönelik beklentiler, düşük borsa stokları ve enerji dönüşümünün uzun vadeli talep görünümünü desteklemesiyle yüksek seviyelerde seyretti.

Ancak Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 4,3 büyümeye kadar yavaşlaması ve iç talepteki zayıflığın devam etmesi, kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bakır; inşaat, elektrik altyapısı, otomotiv, yenilenebilir enerji ve veri merkezi yatırımlarında yoğun kullanılması nedeniyle küresel büyümenin öncü göstergelerinden biri olarak yakından takip ediliyor.

ABD'de işlem gören bakır vadeli kontratları günün ilerleyen saatlerinde sınırlı yükseliş gösterse de, Londra ve ABD piyasaları arasındaki fiyat farkı varlığını korudu.

Kaynak: Dünya

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