Gümüş fiyatları 58,37 dolar seviyesinde yön ararken, piyasalarda gözler kritik teknik seviyelere çevrildi. Uzmanlara göre 59,11 dolar direncinin aşılması halinde fiyatın 60,40, 61,86 ve 63,31 dolara kadar yükselme potansiyeli bulunuyor. Öte yandan Silver Institute, küresel gümüş piyasasında arz açığının altıncı yılında da devam edeceğini ve talebin arzı 46,3 milyon ons aşacağını öngörüyor.

ARZ AÇIĞI 46,3 MİLYON ONSU AŞACAK

Gümüş fiyatlarının orta ve uzun vadeli görünümünü destekleyen en önemli unsurlardan biri piyasadaki arz-talep dengesizliği olarak öne çıkıyor. Silver Institute, küresel gümüş piyasasında arz açığının art arda altıncı yılda da devam edeceğini öngörüyor.

Tahminlere göre gümüş talebi, mevcut arzı 46,3 milyon ons aşacak. Geri dönüşüm yoluyla piyasaya sunulan gümüş miktarında artış beklense de toplam üretimin talebi karşılamakta yetersiz kalacağı tahmin ediliyor.

FİZİKİ GÜMÜŞ TALEBİNDE YÜZDE 20 ARTIŞ BEKLENİYOR

Fiziki gümüş yatırımlarının bu yıl yüzde 20 artacağı tahmin ediliyor. Külçe ve madeni para talebindeki yükselişin, mücevher ve sanayi sektörlerinde görülebilecek talep kaybını kısmen telafi etmesi bekleniyor.

Bununla birlikte güneş enerjisi sektöründe yaşanan teknolojik dönüşüm, gümüş talebi açısından risk oluşturuyor. Güneş paneli üreticilerinin daha düşük maliyetli ve daha az gümüş kullanan teknolojilere yönelmesi, sektörün değerli metale yönelik talebini sınırlandırabilir.

GÜMÜŞTE KRİTİK DİRENÇ 59,11 DOLAR

Teknik göstergeler, gümüş fiyatlarının daha sert bir hareket öncesinde sıkışma sürecinde olduğuna işaret ediyor. Fiyatın 59,37 dolardaki 50 günlük ve 64,20 dolardaki 200 günlük üssel hareketli ortalamaların altında kalması, yükseliş eğiliminin henüz tam olarak güç kazanmadığını gösteriyor.

Göreceli Güç Endeksi'nin 45 seviyesinde bulunması da alıcılarla satıcılar arasında dengeli bir görünüm olduğunu ortaya koyuyor.

Yukarı yönlü hareketlerde trend çizgisiyle örtüşen 59,11 dolar ilk kritik direnç olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması durumunda yükselişin hız kazanarak sırasıyla 60,40 dolar, 61,86 dolar ve 63,31 dolara doğru devam edebileceği değerlendiriliyor.

56,90 DOLARIN ALTINA İNİLİRSE SATIŞLAR HIZLANABİLİR

Gümüş fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerde 56,90 dolar ilk destek seviyesi olarak takip ediliyor. Bu bölgenin kırılması durumunda satış baskısının artarak önce 55,72 dolara, ardından 54,48 dolara kadar devam edebileceği belirtiliyor.

Teknik görünüm, 56,90 ile 59,11 dolar arasındaki sıkışmanın hangi yönde kırılacağının fiyatların kısa vadeli yönünü belirleyebileceğine işaret ediyor.

GÜMÜŞTE BÜYÜK HAREKET KAPIDA MI?

Gümüş fiyatları kısa vadede Fed politikası, doların seyri ve petrol fiyatlarından etkilenmeye devam ederken, altı yıl sürmesi beklenen arz açığı ile fiziki yatırım talebindeki yüzde 20'lik artış uzun vadeli görünümü destekliyor.

59,11 doların üzerinde gerçekleşebilecek kalıcı fiyatlamalar yükselişin 63,31 dolara doğru hızlanmasına yol açabilir. Buna karşılık 56,90 dolar desteğinin kaybedilmesi, gümüşte düzeltmenin derinleşmesine neden olabilir.

(DÜNYA GAZETESİ)