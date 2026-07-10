Her ay belirli dönemlerde gümüş fiyatlarında görülen ani düşüşlerin arkasında ne var? GoldSilver'da yer alan habere göre, gümüş piyasasının deneyimli analistlerinden David Morgan, COMEX'te opsiyon vadesi öncesinde yaşanan fiyat hareketlerinin tesadüf olmadığını belirterek, bu düzenli kalıbın "mahkemede kanıt olarak sunulabilecek" kadar açık olduğunu söyledi.

Uzmanlara göre söz konusu mekanizma kısa vadeli fiyatları etkilerken, gümüşün uzun vadeli temel dinamiklerini değiştirmiyor.

GÜMÜŞ NEDEN OPSİYON VADESİ ÖNCESİNDE DÜŞÜYOR?

Uzmanlara göre COMEX'te her ay gerçekleşen opsiyon vadesi öncesinde algoritmik işlemler devreye giriyor.

Opsiyon satan profesyonel yatırımcılar, belirli kullanım fiyatlarının (strike price) altında kapanış yapılmasını sağlamak amacıyla vadeli işlem kontratlarında satış gerçekleştiriyor. Bu süreç finans piyasalarında "delta hedge" olarak adlandırılıyor.

Bu işlemler tamamen kağıt (vadeli işlem) piyasasında gerçekleşmesine rağmen, spot gümüş fiyatı üzerinde kısa süreli aşağı yönlü baskı oluşturabiliyor.

"MAHKEMEDE KANIT OLARAK SUNARIM"

Gümüş piyasasının deneyimli analistlerinden David Morgan, Temmuz 2026'da yaptığı değerlendirmede bu fiyat hareketlerinin sistematik olduğunu savundu.

Morgan, opsiyon vadesi dönemlerinde yaşanan fiyat baskısının "mahkemede kanıt olarak sunulabilecek kadar açık" olduğunu ifade etti.

Ancak Morgan'a göre bu durum yalnızca kısa vadeli fiyat hareketlerini etkiliyor.

UZUN VADELİ TREND DEĞİŞMİYOR

Analizde en dikkat çeken noktalardan biri ise kısa ve uzun vadeli fiyat hareketlerinin birbirinden ayrılması oldu.

Uzmanlara göre opsiyon vadesi dönemlerinde görülen satış baskısı, gümüşün uzun vadeli fiyat trendini değiştirmiyor.

Morgan, hiçbir mekanizmanın uzun vadeli fiyat trendini kalıcı olarak manipüle edemeyeceğini, yalnızca kısa vadeli dalgalanmaların etkilenebileceğini belirtti.

GÜMÜŞTE ARZ AÇIĞI DEVAM EDİYOR

Uzun vadeli görünümü destekleyen en önemli unsurlardan biri ise arz-talep dengesi olmaya devam ediyor.

Silver Institute'un World Silver Survey 2025 raporuna göre 2024 yılında endüstriyel gümüş talebi 680,5 milyon ons ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Rapora göre bu, üst üste dördüncü yıllık rekor olarak kaydedildi.

Ayrıca 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 820 milyon ons gümüş üretimine karşılık toplam talep 1,16 milyar ons seviyesinde gerçekleşti.

Böylece piyasada 148,9 milyon onsluk yapısal arz açığı oluştu.

World Silver Survey 2026 verilerine göre ise küresel gümüş piyasasında yapısal arz açığı beşinci yıl üst üste devam etti.

SANAYİ TALEBİ FİYAT DÜŞÜŞLERİNDEN ETKİLENMİYOR

Uzmanlara göre gümüş talebinin önemli bölümü sanayi kaynaklı olmaya devam ediyor.

Güneş panelleri, elektrikli araçlar ve elektronik sektörleri toplam gümüş talebinin yaklaşık %61'ini oluşturuyor.

Bu nedenle opsiyon vadesi öncesindeki kısa süreli fiyat hareketlerinin sanayi talebi üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmuyor.

TÜRKİYE'DEKİ GÜMÜŞ YATIRIMCILARINI NEDEN İLGİLENDİRİYOR?

Türkiye'de fiziki gümüş yatırımı yapan birçok yatırımcı, opsiyon vadesi dönemlerinde görülen kısa süreli sert düşüşleri kalıcı trend değişimi olarak yorumlayabiliyor. Uzmanlara göre ise bu hareketler çoğu zaman vadeli işlem piyasasındaki teknik işlemlerden kaynaklanıyor ve uzun vadeli arz-talep dengesi üzerinde kalıcı bir etki oluşturmuyor.

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