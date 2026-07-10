TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, şirketin 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemine ilişkin finansal raporlarını 4 Ağustos 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşmasının planlandığı bildirildi.

TÜPRAŞ BİLANÇO TARİHİ BELLİ OLDU

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçları ile ilk 6 aylık konsolide finansal tabloların 4 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Yatırımcılar ve analistler, şirketin açıklayacağı finansal sonuçları yakından takip edecek.

SESSİZ DÖNEM BAŞLAYACAK

Tüpraş, kurumsal politikaları kapsamında finansal tabloların açıklanmasından önceki iki haftalık süreçte "sessiz dönem" uygulayacağını da duyurdu.

Bu kapsamda;

-Kamuya açıklanmış bilgiler dışında şirketin finansal durumuna ilişkin yeni bilgi paylaşılmayacak.

-Analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarından gelecek finansal durumla ilgili toplantı talepleri kabul edilmeyecek.

-Finansal performansa ilişkin sorular yanıtlanmayacak.

İLK ÇEYREKTE 3,71 MİLYAR TL KÂR AÇIKLANMIŞTI

Tüpraş, 2026 yılının ilk çeyreğinde 3 milyar 709 milyon 759 bin TL net dönem kârı açıklamıştı.

Şirketin ilk çeyrek finansallarında öne çıkan kalemler şöyle gerçekleşmişti:

Net satış hasılatı: Yıllık bazda %24 artışla 258,3 milyar TL oldu. Bu rakam piyasa beklentisi olan 237,8 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti.

FAVÖK: %24 artışla 15,7 milyar TL seviyesine yükseldi. Ancak bu tutar piyasa beklentisi olan 16,4 milyar TL'nin hafif altında kaldı.

Brüt kâr: Geçen yılın aynı dönemine göre %25 artarak 21,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Esas faaliyet kârı: %124 artışla 11,3 milyar TL seviyesine ulaştı.

Net nakit pozisyonu: Çeyrek sonunda 74,7 milyar TL olarak açıklandı.

Kapasite kullanımı: Şirket, 2017 yılından bu yana en yüksek ilk çeyrek kapasite kullanım oranına ulaştığını duyurdu.

Enflasyon muhasebesi: Finansallarda 2,46 milyar TL tutarında olumsuz parasal etki oluştu.

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