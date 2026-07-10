TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) hisseleri için aracı kurum raporları gelmeye devam ediyor. Son olarak HSBC, TAB Gıda hisseleri için hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı. Kurum, hisse için "Al" tavsiyesi verirken, hedef fiyat mevcut seviyeye göre %50'nin üzerinde prim potansiyeline işaret etti.

HSBC, TAB GIDA İÇİN HEDEF FİYATINI AÇIKLADI

HSBC tarafından yayımlanan raporda, TAB Gıda (TABGD) hissesi için hedef fiyat 360,00 TL olarak belirlenirken, hisseye yönelik tavsiye "Al" olarak başlatıldı.

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TABGD HİSSE HEDEF FİYAT 2026

HSBC'nin TAB Gıda hissesi için açıkladığı hedef fiyat ve tavsiyesi şu şekilde;

Aracı kurum HSBC Hedef fiyat 360,00 TL Son hisse fiyatı 238,70 TL Tavsiye Al Prim potansiyeli %50,81 Açıklanma tarihi 10 Temmuz 2026

YÜZDE 50,81 PRİM POTANSİYELİNE İŞARET ETTİ

HSBC'nin açıkladığı 360,00 TL hedef fiyat, TAB Gıda hissesinin 238,70 TL seviyesindeki son fiyatına göre %50,81 prim potansiyeli anlamına geliyor.

Yayımlanan raporla birlikte HSBC, TAB Gıda hisseleri için araştırma kapsamını "Al" tavsiyesiyle başlatmış oldu.

TABGD BUGÜN TAVAN SEVİYEYE YAKLAŞTI

HSBC'nin hedef fiyat açıklamasının yapıldığı günde TAB Gıda (TABGD) hisseleri de güçlü performans sergiledi. Hisse, gün içinde %9,13 primle 237,90 TL seviyesine yükseldi.

NEDEN ÖNEMLİ?

Uluslararası yatırım bankalarının hedef fiyat raporları, kurumsal yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle araştırma kapsamına yeni alınan şirketler için yayımlanan ilk raporlar, hisseye yönelik beklentiler açısından önemli göstergeler arasında yer alıyor.

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