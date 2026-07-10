PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT), 2025 yılı kârından dağıtılması planlanan nakit temettü kararını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, hisse başına 2,5348542 TL brüt, 2,1546260 TL net nakit temettü dağıtılmasının yönetim kurulu tarafından kararlaştırıldığı bildirildi.

10 AĞUSTOS'TA HESAPLARA YATACAK

Şirketin KAP'ta yayımlanan açıklamasına göre, nakit temettü ödemesinin 10 Ağustos 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.

Yönetim Kurulu'nun temettü teklifi, gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

HİSSE BAŞINA 2,53 TL TEMETTÜ

PC İletişim'in açıkladığı temettü detayları şu şekilde;

PCILT Temettü Detay Brüt temettü 2,5348542 TL Net temettü 2,1546260 TL Ödeme tarihi 10 Ağustos 2026 Temettü verimi %8,04

TEMETTÜ VERİMİ YÜZDE 8,04 OLDU

Açıklanan temettü tutarına göre, PCILT hissesinde temettü verimi son kapanış fiyatı baz alındığında %8,04 olarak hesaplandı.

Temettü ödemesinin kesinleşmesi için yönetim kurulunun teklifi, şirketin olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.

NEDEN ÖNEMLİ?

Temettü kararları, düzenli nakit getirisi hedefleyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek temettü verimine sahip şirketler, uzun vadeli yatırım stratejilerinde öne çıkan hisseler arasında yer alabiliyor.

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