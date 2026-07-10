1, 2 ve 3 Temmuz 2026 tarihlerinde 20,90 TL sabit fiyatla talep toplayan İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA), borsadaki ilk işlem gününe yatırımcısını sevindiren güçlü bir başlangıç yaptı.

Açılış seansıyla birlikte yönünü yukarı çeviren ISVEA payları, yüzde 9,95 yükseliş kaydederek 22,98 TL tavan fiyatına ulaştı.

SAAT 11:00 İTİBARIYLA ARACI KURUM DAĞILIMI

İşlem gününün ilk saatlerinde tahtada gerçekleşen alım-satım dengesi ve kurumsal işlemlere bakıldığında saat 11:00 verilerine göre tahtada öne çıkan aracı kurumlar ve işlem hacimleri şu şekilde şekillendi:

İlk 5 alıcı kurumun toplam talebi 330.349.000 lot seviyesindeyken, ilk 5 satıcı kurumun toplam arzı -234.407.000 lot olarak gerçekleşti. Böylece tahtada 95.942.000 lotluk net alıcı fazlası oluştu.

Tavan Fiyattan En Çok Alım Yapan İlk 5 Kurum (Alıcılar)



Hissede tavan serisinin sürmesi için iştahlı tarafta yer alan kurumlar ve payları:

• Bulls Yatırım: 86.690 lot (yüzde 26,09)

• Ata Yatırım: 84.209 lot (yüzde 25,34)

• Tera Yatırım: 73.875 lot (yüzde 22,23)

• Piramit Menkul: 43.513 lot (yüzde 13,09)

• Phillip Capital: 42.062 lot (yüzde 12,66)

• Diğer Kurumlar: 1.942 lot (yüzde 0,58)

İlk Gün Satış Yapan İlk 5 Kurum (Satıcılar)



Halka arzda dağıtılan paylardan ilk gün kâr realizasyonu veya çıkış yönlü işlem gerçekleştiren kurumlar:

• Ziraat Yatırım: -72.112 lot (yüzde 21,70)

• Vakıf Yatırım: -47.692 lot (yüzde 14,35)

• İş Yatırım: -46.782 lot (yüzde 14,08)

• Garanti BBVA: -37.491 lot (yüzde 11,28)

• Yapı Kredi Yatırım: -30.330 lot (yüzde 9,13)

• Diğer Kurumlar: -97.884 lot (yüzde 29,46)

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