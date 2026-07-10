Sahil kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle erken olgunlaşan fındıklar, resmi hasat başlamadan dallardan toplanarak tezgahlardaki yerini aldı.

Ordu-Giresun karayolu üzerindeki turistik noktalarda ve yol kenarlarında kurulan tezgahlarda kilogramı 200 TL’den satışa sunulan sezonun ilk fındıkları, özellikle gurbetçiler ve yerli turistlerden yoğun ilgi görüyor.

"MÜŞTERİLERİMİZ ISRARLA İSTEYİNCE TEZGAHA GETİRDİK"

Kendi bahçesinden topladığı taze fındıkları ve yöresel ürünleri yol kenarındaki tezgahında satışa sunan üretici Gülbeyaz Zafer Çaytepeli, erken sezona rağmen satışlardan oldukça memnun.

Talebin her geçen gün arttığını belirten Çaytepeli, süreci şu sözlerle aktardı:

"Henüz resmi hasat dönemi başlamadı ancak sahil kesimindeki fındıklarımız yeterli olgunluğa ulaştı. Şehrimize gelen misafirlerimiz ve yerli turistler ısrarla taze fındık soruyordu, biz de talebi geri çevirmeyip ilk ürünleri getirdik. Kendi el emeğimiz, alın terimiz. Bu yıl da üreticilerimiz için bereketli bir sezon olmasını umuyoruz."

"BÜYÜKŞEHİRLERDE BULUNMAYAN ÖZEL BİR LEZZET"

Ordu’yu ziyaret edenlerin vazgeçilmez duraklarından biri haline gelen taze fındık tezgahları, adeta bir turizm noktasına dönüşmüş durumda.

Ankara’dan memleketine seyahat ederken fındık almak için mola veren Orhun Yel, bu lezzetin yerinde tadılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz buna bölgede 'yaş fındık' ya da 'süt fındık' diyoruz. Bu taze ve sulu aromayı büyükşehirlerdeki marketlerde bulmanız neredeyse imkansız. Ordu tabelasını görür görmez tezgahları fark ettik ve hemen 2 kilogram aldık. Karadeniz’e her geldiğimizde bu sulu fındığı tüketmek bizim için değişmeyen bir gelenek ve ayrı bir keyif."

RESMİ HASAT ÖNCESİ CAN SUYU

Henüz toplu hasat için bahçelere girilmemiş olsa da taze fındık satışları hem Karadeniz'e gelen ziyaretçilerin taze ürün hasretini gideriyor hem de üreticiye sezon öncesi can suyu oluyor.

"Süt fındık" döneminin, resmi hasat döneminin başlayacağı ağustos ayının ilk haftalarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA