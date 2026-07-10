Küresel piyasalardaki veri akışı ve iç piyasadaki likidite koşulları döviz kurları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Temmuz ayının ilk haftasını geride bırakırken, serbest piyasada ve bankalararası piyasada döviz kurlarındaki hafif yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor.

Haftanın son işlem gününde dolar 47 lira, euro ise 54 lira sınırına dayandı.

DOLAR VE EURO GÜNCEL ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 06:11 itibarıyla serbest piyasada döviz kurları şu seviyelerde işlem görüyor:

Dolar/TL: Alış 46,95 TL Satış 46,99 TL

Euro/TL: Alış 53,81 TL Satış 53,89 TL

PİYASALARDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Dolar/TL 47 Sınırına Yaklaştı: Haftaya 46,80 TL seviyelerinde başlayan ABD doları, kademeli yükselişini sürdürerek 46,97 TL bandına yerleşti. Yılbaşı başlangıç değerine oranla Türk lirası karşısında yaklaşık yüzde 8,9 değer kazanan dolar, 47 TL psikolojik sınırına oldukça yaklaşmış durumda.

• Euro Bölgesi ve Parite Etkisi: Euro, iç piyasada 53,73 TL seviyesini test ederek haftanın en hareketli para birimlerinden biri oldu. Küresel piyasalarda euro/dolar paritesinin 1,14 seviyelerinde seyretmesi, euronun TL karşısındaki günlük kazancını yüzde 0,50'ye yaklaştırdı.

• Yabancı Yatırımcı İlgisi: Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve makro ihtiyati tedbirlerin etkisiyle tahvil piyasasına yabancı girişleri devam ediyor. Son verilere göre, yurt dışı yerleşik yatırımcıların Devlet İç Borçlanma Senetlerine (DİBS) gösterdiği ilgi piyasadaki ani dalgalanmaları sınırlayan en önemli faktörler arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, küresel merkez bankalarının faiz politikaları ve yaz aylarındaki turizm dövizi girişlerinin kurlar üzerindeki dengeleyici rolüne dikkat çekiyor. Kısa vadede Dolar/TL kurunda 47,10 ve 47,40 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenirken, aşağı yönlü hareketlerde 46,60 bölgesi güçlü destek konumunu koruyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.