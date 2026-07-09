Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç dinamiklerin etkisiyle yön arayışını sürdüren döviz kurları, temmuz ayının ikinci haftasında yatay bir seyir izliyor.
Serbest piyasada sabah seansının ilk işlemlerine göre ana döviz kurlarında büyük bir kırılma yaşanmazken, sınırlı hareketlilik dikkat çekiyor.
İşte serbest piyasada 9 Temmuz 2026 sabahı itibarıyla güncel döviz kuru fiyatları ve piyasalardaki son durum:
DOLAR VE EURO GÜNCEL ALIŞ SATIŞ FİYATLARI
9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 07:05 itibarıyla serbest piyasada döviz kurları şu seviyelerde işlem görüyor:
Dolar/TL: Alış 46,86 TL Satış 46,88 TL
Euro/TL: Alış 53,65 TL Satış 53,69 TL
DOLAR VE EURO CEPHESİNDE SON DURUM
• Dolar/TL: Güne hafif primli bir başlangıç yapan ABD doları, 46,87 TL seviyelerinde dengelenme çabasında. Dolar, yılbaşından bu yana Türk lirası karşısında yaklaşık yüzde 8,9 oranında değer kazandı.
• Euro/TL: Euro bölgesi verileri ve parite hareketleriyle şekillenen euro ise serbest piyasada 53,65 TL bandından alıcı buluyor. Euro/TL'de aylık bazdaki değer kazancı yüzde 0,87 civarında seyrediyor.
• Küresel Piyasalar: Yatırımcılar global tarafta merkez bankalarının faiz patikasına yönelik sinyalleri takip ederken, iç piyasada ise makroekonomik veriler ve likidite adımları izleniyor.