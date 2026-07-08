Banka, daha önce öngördüğü güçlü euro senaryosundan geri adım atarken, doların önümüzdeki dönemde daha dirençli kalabileceğini açıkladı.

Küresel piyasalarda ABD'den gelen ekonomik veriler döviz piyasalarındaki beklentileri yeniden şekillendirirken, Goldman Sachs euro ve doların seyrine ilişkin yeni tahminlerini paylaştı.

Banka, euro/dolar paritesine yönelik beklentilerini aşağı yönlü revize ederek daha önce öngördüğü güçlü euro senaryosundan vazgeçti. Goldman Sachs, doların önümüzdeki dönemde daha güçlü bir performans sergileyebileceğini değerlendirdi.

EURO TAHMİNLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Goldman Sachs'ın yeni tahminine göre euro/dolar paritesinin üç ay içinde 1,14 seviyesine ulaşması, altı ve on iki aylık dönemde ise 1,12 seviyesinde bulunması bekleniyor.

Banka daha önce aynı dönemler için sırasıyla 1,18 ve 1,20 seviyelerini öngörüyordu.

"BÖLÜNMÜŞ DOLAR ORTAMI" VURGUSU

Raporda döviz piyasalarının yeni bir döneme girdiği belirtilirken, "bölünmüş dolar ortamı" olarak tanımlanan görünümün öne çıktığı ifade edildi.

Goldman Sachs'a göre ABD dolarının geniş çaplı ve kalıcı şekilde değer kaybedeceği yönündeki beklentiler artık önceki kadar güçlü değil.

Banka, ABD varlıklarına yönelik yatırım talebinin güçlü kalmasının ve yapay zeka yatırımlarının ekonomik büyümeyi desteklemesinin dolara avantaj sağladığını belirtti. Bu nedenle kısa vadede dolarda belirgin bir değer kaybı ihtimalinin düşük olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

FAİZ FARKI EUROYU DESTEKLEMEYEBİLİR

Goldman Sachs, ABD ile diğer ekonomiler arasındaki faiz farkının bir miktar daralmasını beklediğini ancak bunun euronun dolar karşısında yeniden güçlü bir yükseliş trendine girmesi için yeterli olmayacağını ifade etti.

Raporda, ABD ekonomisinin dirençli kalması ve faiz beklentilerinde sert bir değişim yaşanmaması halinde doların önümüzdeki dönemde güçlü görünümünü koruyabileceği belirtildi.

YATIRIMCILARIN ODAĞI YENİDEN DOLAR

Raporda ayrıca yatırımcıların dolar dışındaki para birimlerine yönelme eğiliminin zayıfladığına dikkat çekildi.

Goldman Sachs'a göre ABD doları, özellikle düşük getirili para birimlerine karşı güçlü görünümünü korurken, küresel piyasalardaki belirsizlikler de dolara olan talebi desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan, Goldman Sachs'ın değerlendirmesi küresel yatırımcıların son dönemdeki pozisyonlarıyla da örtüşüyor. AllianceBernstein ve Invesco, gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik yatırımlarında dolar bağımlılığını azaltırken, Morgan Stanley yatırımcılara doların yanı sıra euro ve Japon yenini de içeren daha geniş bir döviz sepetiyle pozisyon almalarını öneriyor.

HSBC tarafından 101 kurumsal yatırımcıyla gerçekleştirilen ankette ise gelişmekte olan piyasalar açısından en büyük riskin artık jeopolitik gelişmeler değil, ABD dolarındaki güçlenme olduğu belirtildi.

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