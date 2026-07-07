Küresel piyasalarda gözler ABD'den gelecek ekonomik veriler ile merkez bankalarının para politikalarına çevrilirken, döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, "Dolar bugün kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 7 Temmuz 2026 Salı günü güncel dolar ve euro alış satış fiyatları.

DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI

Saat 07.17 itibarıyla dolar/TL fiyatları şu şekilde;

Dolar alış: 46,82 TL

Dolar satış: 46,85 TL

EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI

Aynı saat itibarıyla euro/TL fiyatları ise şu şekilde seyrediyor;

Euro alış: 53,56 TL

Euro satış: 53,63 TL

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER YENİ VERİLERE ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalarda ABD ekonomisine ilişkin açıklanacak veriler ve merkez bankalarından gelecek mesajlar döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. İç piyasada ise yatırımcılar dolar/TL ve euro/TL'deki hareketleri yakından takip ediyor. Analistler, veri akışına bağlı olarak döviz piyasasında dalgalanmanın sürebileceğini belirtiyor.