MSCI, Türkiye sermaye piyasalarına ilişkin yeni değerlendirmesini yayımladı. Kuruluş, yatırım yapılabilirliğe yönelik endişe tespit edilmesi halinde Türk sermaye piyasası araçlarını vaka bazında incelemeyi sürdüreceğini belirtirken, gerekli görülmesi durumunda hisselerin serbest dolaşım oranlarında değişikliğe gidilebileceğini açıkladı. MSCI ayrıca kapsamlı Türkiye değerlendirmesi için Kasım 2026'yı işaret etti.

HİSSELERİN SERBEST DOLAŞIM ORANI DEĞİŞEBİLİR

MSCI tarafından yapılan açıklamada, yatırım yapılabilirlik konusunda endişe tespit edilen durumlarda Türk sermaye piyasası araçlarının vaka bazında değerlendirilmeye devam edileceği ifade edildi.

Kuruluş, gerekli görülmesi halinde bireysel hisselerin serbest dolaşımdaki pay (free float) oranlarını yeniden gözden geçirebileceğini duyurdu. Bu kapsamda belirli fonların payları da dahil olmak üzere bazı hissedarların sahip olduğu payların serbest dolaşım hesaplamasından çıkarılarak "serbest dolaşım dışı" olarak yeniden sınıflandırılabileceği belirtildi.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİNDE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

MSCI, serbest dolaşım oranlarında yapılabilecek olası değişikliklerden önce müşterilerine önceden bilgilendirme yapılacağını vurguladı.

Söz konusu düzenlemelerin, MSCI endekslerini takip eden yabancı yatırım fonlarının portföy dağılımları üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

KASIM 2026 TARİHİ ÖNE ÇIKTI

Kuruluş, daha önce açıkladığı takvimi yineleyerek Türkiye ve Endonezya piyasalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerini Kasım 2026 Endeks Gözden Geçirme süreci öncesinde kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Yatırımcılar, MSCI'nin endeks metodolojisi veya serbest dolaşım hesaplamalarında yapılabilecek olası değişikliklerin Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı hareketleri açısından yakından takip edileceğini değerlendiriyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

MSCI endekslerinde yer alan hisseler, çok sayıda küresel yatırım fonu tarafından referans alınıyor. Bu nedenle serbest dolaşım oranlarında yapılabilecek olası değişiklikler, bazı hisselere yönelik yabancı fon giriş ve çıkışlarını etkileyebiliyor.