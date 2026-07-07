Bank of America (BofA) tarafından 7 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre bankanın yüzde 100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International, Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) paylarında yüksek hacimli bir trade operasyonuna imza attı.

Açıklanan verilere göre 2 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerde Merrill Lynch International, MANAS hisselerinde:

• 5.489.934 adet toplam nominal tutarlı alış,

• 8.591.228 adet toplam nominal tutarlı satış gerçekleştirdi.

Gün sonu netleşen işlemlerde kurum, 3.101.294 adet pay net satış pozisyonuyla günü tamamladı. Bu büyük hacimli işlemler 29,93 TL ile 30,66 TL fiyat aralığından yapıldı.

Satış sonrası, BofA’nın iştiraki vasıtasıyla şirkette sahip olduğu dolaylı pay ve oy hakları oranı yüzde 4,589 seviyesine geriledi.

MANAS ENERJİ GÜNCEL TAHTA VERİLERİ

BofA'nın bu kar realizasyonu hamlesi, hissenin zirve seviyelerine yakın olduğu bir döneme denk geldi. 6 Temmuz Pazartesi seans kapanışına göre piyasa verileri, hissenin son durumu hakkında şu tablayı ortaya koyuyor:

• Güncel Hisse Fiyatı (29,90 TL): Hisse, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,86 (0,26 TL) düşüşle hafif satıcılı bir seyir izledi.

• Yıllık En Düşük Seviye (7,915 TL): Hissenin son 1 yıl içinde gördüğü en dip nokta bu seviye olarak kayıtlara geçmiş durumda.

• Yıllık En Yüksek Seviye (32,30 TL): Hissenin ulaştığı tarihi zirve. BofA’nın kâr satışı yaptığı aralığın (29,93 – 30,66 TL), bu zirve seviyesine oldukça yakın olması dikkat çekiyor.

• Günlük İşlem Hacmi (TL): Gün içinde tahtada 393.503.301 TL değerinde çok yoğun bir para trafiği gerçekleşmiş.

• Günlük İşlem Hacmi (Lot): Toplamda 13.048.791 lot el değiştirmiş durumda. BofA'nın net 3.1 milyon lotluk satışı göz önüne alındığında, günlük toplam hacmin yaklaşık 4'te 1'ini tek başına bu operasyonun oluşturduğu görülüyor.

• Kısa ve Uzun Vadeli Performans: Hisse kısa vadede soluklanarak günlük bazda -yüzde 0,86, haftalık bazda -yüzde 0,33 kayıp yaşasa da orta vadede (aylık) yüzde 18,75, uzun vadede (yıllık) ise yüzde 930,12 gibi devasa bir prim oranını koruyor.

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