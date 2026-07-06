Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 6 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, hisse üzerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi'nin (VBTS) devreye alındığı açıklandı.

Son dönemde yatırımcısına yüksek kazanç sunan Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT), bugünkü seansı da yüzde 9,89 değer kazancıyla 4,89 TL tavan fiyatından tamamlamayı başardı.

Hisse senedi yatırımcısına sadece bugün değil; haftalıkta yüzde 49,09, aylıkta yüzde 92,52 ve yıllık bazda yüzde 113,07 gibi oldukça yüksek bir getiri oranı sundu.

Gün içinde en düşük 2,35 TL'yi gören KOCMT, seans sonunda ulaştığı 4,89 TL ile aynı zamanda yıllık en yüksek seviyesini (ATH) tescillemiş oldu.

Tahtada bugün toplam 42.807.945 lot el değiştirirken, bu işlemlerin toplam parasal hacmi 207.936.209 TL olarak kayıtlara geçti.

KOCMT PAYLARINA 1 AY SÜREYLE "KREDİLİ İŞLEM" FRENİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları uyarınca, fiyattaki bu aşırı oynaklığı (volatiliteyi) dengelemek ve yatırımcıları riskten korumak amacıyla BIST yönetimi düğmeye bastı.

Yapılan açıklamaya göre, KOCMT payları 7 Temmuz 2026 tarihli işlemlerden (seans başından) başlayarak 6 Ağustos 2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar 1 ay süreyle açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

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