Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin "Reel Efektif Döviz Kuru (REK) Gelişmeleri" raporunu yayımladı. Verilere göre Türk lirası TÜFE bazında değer kaybederken, üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) bazında ise küresel piyasalara karşı sınırlı bir değer kazancı sergiledi.

2025=100 bazlı hesaplamalara göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, haziran ayında bir önceki aya kıyasla 0,8 puan azalarak 104,90 seviyesine geriledi.

Endeks, mayıs ayında 105,70 düzeyinde bulunuyordu. Bu düşüş, TL'nin yabancı para birimleri karşısında enflasyondan arındırılmış reel değerinin haziranda hafif kan kaybettiğini ortaya koydu.

YILLIK KIYASLAMADA TL HÂLÂ GÜÇLÜ

Aylık bazdaki düşüşe rağmen Türk lirasının uzun vadeli performansında pozitif görünüm korundu. TL’nin değeri, geçen yılın aynı dönemine (Haziran 2025) göre:

• TÜFE bazında: 7,46 puan,

• Yİ-ÜFE bazında: 2,52 puan artış gösterdi.

ÜRETİCİ TARAFINDA (Yİ-ÜFE) FARKLI SEYİR

Tüketici fiyatları bazlı endeksteki düşüşe karşın, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı REK endeksi haziranda 0,70 puan artarak 100,98’e tırmandı.

Bu durum, üretici maliyetleri penceresinden bakıldığında Türk lirasının reel olarak değer kazandığını; ancak bu kazancın ihracatçının rekabetçiliği üzerinde baskı oluşturabileceğini gösteriyor.

ENDEKSİ NE DÜŞÜRDÜ?

TCMB analistlerinin raporunda, endeksin yönünü aşağı çeviren faktörler net bir şekilde özetlendi.

Türkiye’deki TÜFE artışının endeksi yukarı yönlü desteklemesine rağmen dünya TÜFE sepeti ve yabancı paraların değer kazanmasıyla oluşan nominal kur sepetindeki değişimlerin baskın geldiği ve endeksi azaltıcı yönde etki ettiği kaydedildi.