Sektör temsilcileri hasat döneminde üretim artışıyla ihracatın yılın ikinci yarısında hız kazanmasını bekliyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'nin Antep fıstığı ihracatı yılın ilk yarısında 60 milyon 814 bin dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yılın tamamında 94 ülkeye yapılan Antep fıstığı ihracatından 178 milyon 203 bin dolar gelir elde edilirken, 2025'in ocak-haziran döneminde 113 milyon 339 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 60 milyon 814 bin dolar seviyesinde kaydedildi.

EN FAZLA İHRACAT İTALYA'YA

Yılın ilk altı ayında Antep fıstığında en fazla ihracat yapılan ülke 18 milyon 92 bin dolarla İtalya oldu.

İtalya'yı 8 milyon 978 bin dolarla Almanya ve 5 milyon 993 bin dolarla Kazakistan takip etti.

"ÜRETİM İHRACATA DAHA GÜÇLÜ KATKI SAĞLAYACAK"

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığının özellikle Şanlıurfa ve Gaziantep'te yoğun olarak üretildiğini belirtti.

Fıstığın yalnızca bir tarım ürünü olmadığını ifade eden Akbaş, binlerce ailenin geçim kaynağı olan ürünün Türkiye'nin tarımsal ihracatında stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Önceki yılın Antep fıstığında "yok yılı" olduğunu hatırlatan Akbaş, kuraklık ve zirai don nedeniyle üretimde önemli kayıplar yaşandığını, bu yıl ise bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın üretimi olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Hasat dönemine yaklaşıldığını belirten Akbaş, üreticilerin sulama, bakım ve hasat öncesi hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade ederek, elde edilecek yüksek verimin 2026 yılı ihracatına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Akbaş, üretim kalitesindeki artışla birlikte hem iç piyasada hem de dış pazarlarda Antep fıstığına olan talebin güçlenmesini beklediklerini belirterek, mevcut pazarlardaki payı artırmak ve yeni ülkelere ihracat yapmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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