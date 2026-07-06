Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) paylarındaki alımlara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklama paylaşıldı.

Açıklamaya göre 03/07/2026 tarihinde Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföyüne 100.000.000 adet (lot) Peker GYO hissesi dahil edildi.

Gerçekleşen bu dev işlem sonrasında, Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.’ye ait fonların Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki doğrudan ve dolaylı payı ile toplam oy hakları oranı yüzde 10 sınırını aşarak yüzde 10,913 seviyesine ulaştı.

Kurum, bu hamleyle birlikte şirketin ana kurumsal ortakları arasındaki pozisyonunu ciddi şekilde güçlendirmiş oldu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 350 28.833.039.527,75 % 4.79 17:59 ASELS 402 21.148.500.870,50 % 0.63 17:59 ASTOR 317.25 9.328.653.678,75 % -0.55 17:59 AKBNK 73.55 7.541.584.496,10 % -0.27 17:59 EREGL 41.5 6.896.826.745,26 % 3.49 17:59 Tüm Hisseler

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