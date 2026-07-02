Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin kurucu ve ana ortaklarından Ömer Seğmen, Yusuf Seğmen ve Oya Yener, paylarını sattı.

30 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşen işlemlere göre üç büyük ortak 27,94 TL sabit fiyattan hem A grubu hem de B grubu paylarda toplu satış yaptı:

• Yusuf Seğmen: En büyük satışı gerçekleştiren ortak oldu. 27,94 TL fiyattan 8.774.430 TL toplam nominal değerli (3,5 milyon lot A grubu, 5,27 milyon lot B grubu) pay sattı. İşlem sonrası şirketteki oy hakkı yüzde 2,351 seviyesine geriledi.

• Ömer Seğmen: 27,94 TL fiyattan 5.781.106 TL toplam nominal değerli (3 milyon lot A grubu, 2,78 milyon lot B grubu) hisse satışı yaptı. Satış sonrası şirketteki oy hakkı oranı yüzde 1,240 oldu.

• Oya Yener: 27,94 TL fiyattan 2.000.000 TL nominal değerli A grubu payın tamamını satarak elinden çıkardı. Bu hamleyle birlikte şirketteki oy hakkı yüzde 0,559'a düştü.

Böylece tek bir günde üç ortak tarafından toplamda 16,5 milyon lottan fazla hissenin satışı tamamlanmış oldu.

HİSSELER NE DURUMDA?

Şirket ortaklarının hisselerini 27,94 TL gibi bir fiyattan devrettiğini açıklamasına karşın, Borsa İstanbul'daki güncel teknik görünüm çok daha farklı bir seviyeye işaret ediyor.

SEGMN hisselerinin mayıs ayında gördüğü 72,00 TL'lik zirvelerin ardından düzeltme sürecine girdiği ve temmuz ayının ilk günlerinde 55,10 TL seviyelerinde dengelendiği görülüyor.

Bugün güne 56,45 TL ile başlayan hisse, saat 12:00 itibarıyla yüzde 2,22 değer kaybederek 55,10 TL'ye çekildi. Günlük işlem hacmi ise 45,48 milyon TL olarak ekrana yansıdı.

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