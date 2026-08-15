Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen Evde Bakım Yardımı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göktaş, 2006 yılında başlatılan destekle engelli bireylerin aileleri veya yakınlarıyla birlikte yaşamalarının ve aile birliğinin korunmasının amaçlandığını belirtti.

AYLIK DESTEK 15 BİN 775 TL OLDU

Evde Bakım Yardımı'nın temmuz ayı memur maaş katsayısına göre artırıldığını belirten Göktaş, aylık ödemenin 13 bin 878 liradan 15 bin 775 liraya çıkarıldığını bildirdi.

Ödemelerin her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını ifade eden Göktaş, ağustos ayı ödemelerinin zamlı tutarla hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

TOPLAM 7,5 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILACAK

Bakan Göktaş, bu ay kapsamında hak sahiplerine toplam 7,5 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yapılacağını açıkladı.

Göktaş ayrıca, 2026 yılı içerisinde şimdiye kadar Evde Bakım Yardımı kapsamında toplam 48,6 milyar liralık destek sağlandığını belirtti.

Bakan Göktaş, zamlı ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.