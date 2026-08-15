Halka arz edilen şirketlerin işlem görmeye başlamasından sonraki performansları da yatırımcıların gündeminde. 10-14 Ağustos haftasında KARCL yüzde 60’ın üzerinde yükselirken, QUICK ve MASFN haftayı düşüşle tamamladı.

HAFTANIN KAZANDIRAN HALKA ARZLARI

Kardemir Çelik (KARCL), haftanın en dikkat çeken halka arz hissesi oldu. 31 Temmuz’da 35 TL fiyatla işlem görmeye başlayan hisse, haftalık bazda yüzde 60,75 yükseldi. Bu hesaba göre haftanın sonundaki fiyatı yaklaşık 56,26 TL seviyesine ulaştı.

Metgün Enerji (METEN) ise 28 Temmuz’da 20 TL halka arz fiyatıyla işlem görmeye başladı. Hisse haftalık bazda yüzde 5,94 yükselerek 20,68 TL seviyesinde kapandı.

Albayrak Hazır Beton (ALBTN) da haftalık bazda yüzde 1,08 yükseliş kaydetti. Şirketin hisseleri 29 Temmuz’da 38,60 TL halka arz fiyatıyla işlem görmeye başlamıştı.

Şirket Kod Halka arz fiyatı Son fiyat Haftalık değişim Halka arzdan bugüne Kardemir Çelik KARCL 35,00 TL 56,26 TL %60,75 ↑ %60,75 ↑ Şa-Ra Enerji SARAE 70,00 TL 75,30 TL %0,59 ↓ %7,57 ↑ Metgün Enerji METEN 20,00 TL 20,68 TL %5,94 ↑ %3,40 ↑ Albayrak Hazır Beton ALBTN 38,60 TL 26,20 TL %1,08 ↑ %32,12 ↓ Masfen Enerji MASFN 45,68 TL 41,94 TL %5,88 ↓ %8,19 ↓ Quick Sigorta QUICK 76,60 TL 73,35 TL %4,18 ↓ %4,24 ↓

Not: “Halka arzdan bugüne” sütunu, halka arz fiyatı ile son fiyat arasındaki basit fiyat değişimini gösteriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.