Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde 10-14 Ağustos haftasında aracı kurumların gerçekleştirdiği işlemler yatırımcıların dikkatini çekti. Haftalık verilere göre hissede ilk 5 alıcı 7 milyon 658 bin 128 lotluk işlem gerçekleştirirken, ilk 5 satıcıdaki işlem miktarı 8 milyon 908 bin 590 lota ulaştı.

Alım ve satış tarafı arasındaki fark sonucunda ilk 5 kurum bazında 1 milyon 250 bin 462 lot net satış oluştu.

Haftanın dikkat çeken işlemlerinden biri Bank of America'dan geldi. Kurum, THYAO'da 3 milyon 747 bin 218 lot net satış gerçekleştirerek satış listesinin ilk sırasında yer aldı. Bank of America'nın satışlardaki payı yüzde 31,03 oldu.

BANK OF AMERICA 3,75 MİLYON LOT THYAO SATTI

10-14 Ağustos döneminde Bank of America'nın THYAO'daki net satışı 3.747.218 lot olarak gerçekleşti. Kurumun ortalama maliyeti 306,65 TL olarak kaydedildi.

Bank of America'yı 2.032.880 lotluk net satışla Halk Yatırım takip etti. Halk Yatırım'ın satışlardaki payı yüzde 16,84, ortalama maliyeti ise 307,256 TL oldu.

Üçüncü sırada 1.678.972 lot net satış ve yüzde 13,90 payla Ak Yatırım yer aldı.

THYAO'DA EN FAZLA SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet Bank of America 3.747.218 %31,03 306,65 TL Halk 2.032.880 %16,84 307,256 TL Ak Yatırım 1.678.972 %13,90 303,414 TL HSBC 900.018 %7,45 299,356 TL İnfo 549.502 %4,55 307,99 TL Diğer 3.166.544 %26,22 -

THYAO'DA ALIM TARAFINDA TERA İLK SIRADA

Satış tarafında Bank of America öne çıkarken alıcılar arasında ilk sırayı Tera aldı. Kurum, 2 milyon 217 bin 807 lot net alım gerçekleştirirken alımlardaki payı yüzde 18,37 oldu. Tera'nın ortalama maliyeti 307,051 TL olarak gerçekleşti.

Tera'yı 1.677.153 lot net alımla Yapı Kredi ve 1.571.561 lotla Ata Yatırım takip etti.

THYAO'DA EN FAZLA ALIM YAPAN KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet Tera 2.217.807 %18,37 307,051 TL Yapı Kredi 1.677.153 %13,89 302,772 TL Ata 1.571.561 %13,01 306,694 TL Deniz 1.196.301 %9,91 302,993 TL Burgan 995.306 %8,24 308,506 TL Diğer 4.417.006 %36,58 -

THYAO'DA İLK 5 KURUMDA 1,25 MİLYON LOT NET SATIŞ

10-14 Ağustos haftasının genel tablosunda ilk 5 alıcının işlemleri 7.658.128 lot, ilk 5 satıcının işlemleri ise 8.908.590 lot olarak gerçekleşti.

THYAO HAFTAYI SINIRLI KAYIPLA TAMAMLADI

Aracı kurum işlemlerinin yoğunlaştığı haftada THYAO hisseleri yatay bir görünüm sergiledi. Hisse, 10-14 Ağustos haftasını yüzde 0,33 değer kaybıyla tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREK KÂRI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Hissedeki haftalık işlemler, Türk Hava Yolları'nın 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından gerçekleşti.

THY'nin 2026 yılının ilk 6 aylık net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak 18,86 milyar TL'ye geriledi. Şirketin ikinci çeyrek net kârı ise 8,95 milyar TL ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Kârlılıktaki gerilemeye karşın şirketin satış gelirleri güçlü artış gösterdi. THY'nin 6 aylık satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 585,1 milyar TL'ye ulaştı.