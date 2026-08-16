Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yeni iş anlaşmaları yatırımcıların yakın takibinde. 10-14 Ağustos haftasında 9 şirket yeni iş ilişkisine ilişkin açıklama yaparken, sözleşme büyüklükleri ve şirketlerin yıllık satışlarına oranları dikkat çekti.

Haftanın tutar açısından öne çıkan açıklaması Borusan Boru'dan (BRSAN) geldi. Şirket 360 milyon dolarlık yeni iş ilişkisi açıklarken, Oncosem'in (ONCSM) 272,9 milyon TL'lik anlaşmasının yıllık satışlarına oranı yüzde 37,47'ye ulaştı.

BRSAN, ONCSM, KLSYN, LINK, OZATD, BRLSM, CWENE, BVSAN ve HKTM, hafta boyunca yeni iş ilişkisi açıklayan şirketler arasında yer aldı.

9 ŞİRKETTEN YENİ İŞ ANLAŞMASI

BRSAN: 13 Ağustos 2026 tarihinde 360 milyon dolar tutarında yeni iş ilişkisi açıkladı. Şirketin yıllık satışları 85.872,2 milyon TL olurken, yeni iş ilişkisinin yıllık satışlara oranı yüzde 19,99 olarak gerçekleşti.

ONCSM: 13 Ağustos 2026 tarihinde 272,9 milyon TL tutarında yeni iş ilişkisi duyurdu. Şirketin yıllık satışları 728,5 milyon TL olurken, yeni iş ilişkisinin yıllık satışlara oranı yüzde 37,47 oldu.

KLSYN: 11 Ağustos 2026 tarihinde 124,6 milyon TL tutarında yeni iş ilişkisi açıkladı. Şirketin yıllık satışları 1.831,2 milyon TL seviyesinde bulunurken, yeni iş ilişkisinin yıllık satışlara oranı yüzde 6,81 oldu.

LINK: 13 Ağustos 2026 tarihinde 11,5 milyon TL tutarında yeni iş ilişkisi duyurdu. Şirketin yıllık satışları 1.354,03 milyon TL olurken, yeni iş ilişkisinin yıllık satışlara oranı yüzde 0,85 olarak gerçekleşti.

OZATD: 10 Ağustos 2026 tarihinde 4,5 milyon dolar tutarında yeni iş ilişkisi açıkladı. Şirketin yıllık satışları 2.445,1 milyon TL seviyesinde bulunurken, yeni iş ilişkisinin yıllık satışlara oranı yüzde 8,88 oldu.

BRLSM: 14 Ağustos 2026 tarihinde 3,6 milyon dolar tutarında yeni iş ilişkisi duyurdu. Şirketin yıllık satışları 5.197,7 milyon TL olurken, yeni iş ilişkisinin yıllık satışlara oranı yüzde 3,33 olarak kaydedildi.

CWENE: 12 Ağustos 2026 tarihinde 2,7 milyon dolar tutarında yeni iş ilişkisi açıkladı. Şirketin yıllık satışları 17.813,9 milyon TL seviyesinde bulunurken, yeni iş ilişkisinin yıllık satışlara oranı yüzde 0,72 oldu.

BVSAN: 13 Ağustos 2026 tarihinde 1,6 milyon avro tutarında yeni iş ilişkisi duyurdu. Şirketin yıllık satışları 3.330,7 milyon TL olurken, yeni iş ilişkisinin yıllık satışlara oranı yüzde 2,68 olarak gerçekleşti.

HKTM: 10 Ağustos 2026 tarihinde 0,9 milyon avro tutarında yeni iş ilişkisi açıkladı. Şirketin yıllık satışları 832,9 milyon TL seviyesinde bulunurken, yeni iş ilişkisinin yıllık satışlara oranı yüzde 6,30 oldu.