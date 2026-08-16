Borsa İstanbul'da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi yeni haftada hız kesmeden devam edecek. 17 Ağustos Pazartesi günü BIMAS, SOKM, YATAS ve GRSEL'in 6 aylık finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Yarın açıklanacak bilançolar özellikle şirketlerin ilk çeyrekte ortaya koyduğu birbirinden farklı performansların ardından önem taşıyor. BIMAS ilk çeyrekte 6,5 milyar TL, GRSEL 847 milyon TL net kâr açıklarken; YATAS'ın 21,6 milyon TL'lik net kârı beklentilerin altında kalmıştı. SOKM ise 735,7 milyon TL net zarar açıklamıştı.

17 AĞUSTOS PAZARTESİ BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YATAS): 17 Ağustos 2026

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS): 17 Ağustos 2026

Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM): 17 Ağustos 2026

Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL): 17 Ağustos 2026

BIMAS İLK ÇEYREKTE 6,5 MİLYAR TL KÂR AÇIKLAMIŞTI

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS), 2026'nın ilk çeyreğinde 212,9 milyar TL hasılat ve 10,1 milyar TL FAVÖK elde etti. Şirketin net kârı ise 6,5 milyar TL'ye ulaştı.

Net kârın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82-85 civarında yükselmesi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi ilk çeyrek bilançosunun öne çıkan noktası olmuştu.

İkinci çeyrek sonuçlarında BIMAS'ın satış büyümesini ve güçlü kârlılığını sürdürüp sürdüremeyeceği takip edilecek.

SOKM 735,7 MİLYON TL ZARAR AÇIKLAMIŞTI

Şok Marketler (SOKM), ilk çeyrekte yıllık yüzde 7 artışla 76,32 milyar TL hasılat elde ederken 735,7 milyon TL net zarar açıklamıştı.

Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 467,4 milyon TL zarar etmişti. Buna karşın operasyonel tarafta toparlanma sinyalleri görülmüştü.

Bu nedenle ikinci çeyrek bilançosunda SOKM'un kârlılık tarafında nasıl bir performans göstereceği yakından izlenecek.

YATAS BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTI

Yataş (YATAS), 2026'nın ilk çeyreğinde 6,04 milyar TL hasılat ve 21,6 milyon TL net kâr açıkladı.

Şirketin net kârı 49,6 milyon TL seviyesindeki piyasa beklentisinin yaklaşık yüzde 56 altında kalmıştı. Satışlardaki sınırlı büyüme ve artan operasyonel giderler de ilk çeyrekte dikkat çekmişti.

Yarın açıklanması beklenen sonuçlarda şirketin kârlılığında toparlanma olup olmadığı izlenecek.

GRSEL İLK ÇEYREKTE 847 MİLYON TL KÂR ETMİŞTİ

Gür-Sel Turizm (GRSEL), ilk çeyrekte 3,2 milyar TL hasılat, 1,13 milyar TL FAVÖK ve 847 milyon TL net kâr elde etmişti.

Şirketin toplam filo büyüklüğü yıllık yüzde 6,7 artışla 8 bin 361 araca ulaşırken kapasite kullanım oranı yüzde 86,2'ye yükselmişti.

GRSEL'in ikinci çeyrek bilançosunda operasyonel büyümenin ve yüksek kapasite kullanımının devam edip etmediği takip edilecek.

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