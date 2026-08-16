Borsa İstanbul'da ve küresel piyasalarda hareketli bir hafta geride kalırken yatırım fonlarında getiriler arasındaki fark dikkat çekti. TEFAS verilerine göre 10-14 Ağustos haftasında bazı fonlar yatırımcısına çift haneli getiri sağlarken bazı fonlarda kayıp yüzde 60'ı aştı.

Haftanın en fazla yükselen fonu yüzde 112,46 getiriyle OSE olurken, onu yüzde 28,78 ile PYI ve yüzde 28,17 ile PBY takip etti. Listenin diğer tarafında ise VVG yüzde 61,71 kayıpla haftanın en fazla gerileyen fonu oldu.

Böylece haftanın zirvesindeki fon ile en fazla değer kaybeden fon arasında 174 puanı aşan performans farkı oluştu.

10-14 AĞUSTOS HAFTASINDA EN ÇOK KAZANDIRAN TEFAS FONLARI

OSE: Yüzde 112,46

PYI: Yüzde 28,78

PBY: Yüzde 28,17

BU2: Yüzde 25,30

PMH: Yüzde 22,48

PPU: Yüzde 22,27

RCH: Yüzde 19,27

PKZ: Yüzde 18,28

RDH: Yüzde 17,63

RSZ: Yüzde 17,57

HGJ: Yüzde 17,15

LTS: Yüzde 15,32

PBH: Yüzde 14,67

10-14 AĞUSTOS HAFTASINDA EN ÇOK KAYBETTİREN TEFAS FONLARI

VVG: Yüzde -61,71

HIG: Yüzde -58,62

CBD: Yüzde -55,79

BP1: Yüzde -54,60

BU3: Yüzde -53,94

BG1: Yüzde -50,17

PGH: Yüzde -40,70

HDH: Yüzde -39,52

HPL: Yüzde -35,97

MTE: Yüzde -35,04

MGE: Yüzde -32,70

DDS: Yüzde -31,88

MT6: Yüzde -31,06

BİR HAFTADA YÜZDE 61,71 KAYBETTİRDİ

Listenin diğer ucunda VVG yer aldı. Fon haftalık bazda yüzde 61,71 gerilerken fiyatı 0,409937 TL seviyesinde gerçekleşti.

VVG'yi yüzde 58,62 kayıpla HIG ve yüzde 55,79 kayıpla CBD izledi. BP1 yüzde 54,60, BU3 yüzde 53,94 ve BG1 yüzde 50,17 geriledi.

Böylece en fazla kaybettiren ilk 6 fonda haftalık değer kaybı yüzde 50'yi aştı.

FON YATIRIMCILARI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Haftalık getiri sıralamaları yatırımcıların ilgisini çekse de tek başına bir fonun gelecekteki performansını göstermiyor. Özellikle serbest ve hisse senedi yoğun fonlarda yatırım stratejisi, portföy dağılımı, risk seviyesi, yatırımcı sayısı ve fonun alım-satım koşulları getiriler kadar önem taşıyor.

Ayrıca bazı serbest fonların TEFAS üzerinden alım satıma açık olmayabileceği veya yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olabileceği için yatırım yapmadan önce fonun güncel izahnamesi ve işlem koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor. Örneğin fonların TEFAS'ta işlem görme statüleri zaman içinde değiştirilebiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.