Borsa İstanbul'da 10-14 Ağustos haftasında şirketlerin pay geri alım işlemleri yatırımcıların radarındaydı. Halka açık şirketler hafta boyunca kendi hisselerinde milyonlarca lotluk alım gerçekleştirirken, bazı şirketlerin birden fazla işlem gününde geri alım yapması dikkat çekti.

Hafta boyunca açıklanan işlemler toplandığında şirketlerin gerçekleştirdiği pay geri alımlarının büyüklüğü yaklaşık 13,5 milyon lota ulaştı. TRALT tek günde 2,5 milyon lotu aşan geri alımla öne çıkarken ARSAN, AKSGY ve DAGI de haftanın yüksek miktarda geri alım gerçekleştiren şirketleri arasında yer aldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

10 Ağustos Pazartesi

MAGEN: 737.106 lot

ARSAN: 35.422 lot

AHGAZ: 245.000 lot

EKIM (Intercity): 150.000 lot

BULGS: 162.596 lot

AKSGY: 1.475.000 lot

NTHOL: 750.000 lot

BALAT: 6.000 lot

TEZOL: 200.000 lot

11 Ağustos Salı

AVHOL: 568.466 lot

GLYHO: 150.000 lot

ARSAN: 200.000 lot

AHGAZ: 110.000 lot

BULGS: 250.000 lot

BALAT: 2.225 lot

12 Ağustos Çarşamba

YYLGD: 101.000 lot

TRALT: 2.503.159 lot

EKIM: 150.000 lot

ENERY: 300.000 lot

ARSAN: 700.000 lot

AHGAZ: 30.560 lot

BALAT: 2.006 lot

13 Ağustos Perşembe

DAGI: 1.000.000 lot

ARSAN: 300.000 lot

GLYHO: 150.000 lot

EKIM: 150.000 lot

14 Ağustos Cuma

BOBET: 500.000 lot

ENERY: 300.000 lot

EKIM: 150.000 lot

ARSAN: 641.223 lot

AHGAZ: 835.113 lot

AKSGY: 1.150.000 lot

DAGI: 500.000 lot

TEZOL: 20.000 lot

ŞİRKET BAZINDA KİM NE KADAR HİSSE ALDI?

Haftanın tamamı dikkate alındığında TRALT 2.503.159 lotluk geri alımla öne çıktı. AKSGY iki işlem gününde toplam 2.625.000 lot, ARSAN ise haftanın beş işlem gününün tamamında toplam 1.876.645 lot pay geri aldı.

DAGI'nin haftalık geri alımı 1.500.000 lota ulaşırken AHGAZ toplam 1.220.673 lotluk geri alım gerçekleştirdi. EKIM ise haftanın beş işlem gününde de 150'şer bin lot alarak toplam 750.000 lot pay geri aldı.

ŞİRKETLER NEDEN KENDİ HİSSELERİNİ GERİ ALIYOR?

Pay geri alımı, şirketlerin borsada işlem gören kendi hisselerini satın alması anlamına geliyor. Şirketler piyasa koşulları, hisse fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirmesi veya mevcut geri alım programları kapsamında bu yönteme başvurabiliyor.

Ancak pay geri alımı tek başına hisse fiyatının yükseleceği anlamına gelmiyor. Yatırımcılar açısından geri alınan payların sermayeye oranı, şirketin ayırdığı kaynak, geri alım programının kapsamı ve şirketin finansal görünümü de önem taşıyor.

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