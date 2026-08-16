Borsa İstanbul'da 10-14 Ağustos haftasında şirketler yaklaşık 13,5 milyon lot pay geri aldı. TRALT, AKSGY, ARSAN, DAGI ve AHGAZ işlemleriyle öne çıktı.
Borsa İstanbul'da 10-14 Ağustos haftasında şirketlerin pay geri alım işlemleri yatırımcıların radarındaydı. Halka açık şirketler hafta boyunca kendi hisselerinde milyonlarca lotluk alım gerçekleştirirken, bazı şirketlerin birden fazla işlem gününde geri alım yapması dikkat çekti.
Hafta boyunca açıklanan işlemler toplandığında şirketlerin gerçekleştirdiği pay geri alımlarının büyüklüğü yaklaşık 13,5 milyon lota ulaştı. TRALT tek günde 2,5 milyon lotu aşan geri alımla öne çıkarken ARSAN, AKSGY ve DAGI de haftanın yüksek miktarda geri alım gerçekleştiren şirketleri arasında yer aldı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
10 Ağustos Pazartesi
MAGEN: 737.106 lot
ARSAN: 35.422 lot
AHGAZ: 245.000 lot
EKIM (Intercity): 150.000 lot
BULGS: 162.596 lot
AKSGY: 1.475.000 lot
NTHOL: 750.000 lot
BALAT: 6.000 lot
TEZOL: 200.000 lot
11 Ağustos Salı
AVHOL: 568.466 lot
GLYHO: 150.000 lot
ARSAN: 200.000 lot
AHGAZ: 110.000 lot
BULGS: 250.000 lot
BALAT: 2.225 lot
12 Ağustos Çarşamba
YYLGD: 101.000 lot
TRALT: 2.503.159 lot
EKIM: 150.000 lot
ENERY: 300.000 lot
ARSAN: 700.000 lot
AHGAZ: 30.560 lot
BALAT: 2.006 lot
13 Ağustos Perşembe
DAGI: 1.000.000 lot
ARSAN: 300.000 lot
GLYHO: 150.000 lot
EKIM: 150.000 lot
14 Ağustos Cuma
BOBET: 500.000 lot
ENERY: 300.000 lot
EKIM: 150.000 lot
ARSAN: 641.223 lot
AHGAZ: 835.113 lot
AKSGY: 1.150.000 lot
DAGI: 500.000 lot
TEZOL: 20.000 lot
ŞİRKET BAZINDA KİM NE KADAR HİSSE ALDI?
Haftanın tamamı dikkate alındığında TRALT 2.503.159 lotluk geri alımla öne çıktı. AKSGY iki işlem gününde toplam 2.625.000 lot, ARSAN ise haftanın beş işlem gününün tamamında toplam 1.876.645 lot pay geri aldı.
DAGI'nin haftalık geri alımı 1.500.000 lota ulaşırken AHGAZ toplam 1.220.673 lotluk geri alım gerçekleştirdi. EKIM ise haftanın beş işlem gününde de 150'şer bin lot alarak toplam 750.000 lot pay geri aldı.
ŞİRKETLER NEDEN KENDİ HİSSELERİNİ GERİ ALIYOR?
Pay geri alımı, şirketlerin borsada işlem gören kendi hisselerini satın alması anlamına geliyor. Şirketler piyasa koşulları, hisse fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirmesi veya mevcut geri alım programları kapsamında bu yönteme başvurabiliyor.
Ancak pay geri alımı tek başına hisse fiyatının yükseleceği anlamına gelmiyor. Yatırımcılar açısından geri alınan payların sermayeye oranı, şirketin ayırdığı kaynak, geri alım programının kapsamı ve şirketin finansal görünümü de önem taşıyor.
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