Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 6 hisse için yeni kararlar alındı. 10-14 Ağustos haftasında açıklanan tedbirlerin büyük bölümü uygulanmaya başlarken, EDIP hissesi için alınan karar 17 Ağustos Pazartesi günü devreye girecek.

Tedbir kararları hisselere göre 10 Eylül ile 16 Eylül 2026 tarihleri arasında sona erecek. Böylece bazı hisselerde yaklaşık bir ay boyunca kredili işlem ve açığa satış yapılamayacak, bazı hisselerde ise brüt takas veya emir paketi tedbiri uygulanacak.

PAZARTESİ GÜNÜ EDIP'TE BAŞLIYOR

Borsa İstanbul'un son açıkladığı karara göre Edip Gayrimenkul (EDIP) payları 17 Ağustos seans başından itibaren açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Tedbir 16 Eylül 2026 seans sonuna kadar, yaklaşık bir ay boyunca uygulanacak.

6 HİSSEDE HANGİ TEDBİRLER UYGULANIYOR?

GUNDG: Brüt takas – 11 Ağustos-10 Eylül

KARCL: Kredili işlem ve açığa satış yasağı – 11 Ağustos-10 Eylül

SURGY: Kredili işlem ve açığa satış yasağı – 12 Ağustos-11 Eylül

EUYO: Emir paketi tedbiri – 14 Ağustos-11 Eylül

BORLS: Kredili işlem ve açığa satış yasağı – 14 Ağustos-11 Eylül

EDIP: Kredili işlem ve açığa satış yasağı – 17 Ağustos-16 Eylül