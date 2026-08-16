Borsa İstanbul'da 6 hisse için yaklaşık 1 ay sürecek tedbir kararları alındı. EDIP'te yasak 17 Ağustos'ta başlayacak, diğer 5 hissede geçtiğimiz hafta tedbirler uygulanmaya başlandı.
Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 6 hisse için yeni kararlar alındı. 10-14 Ağustos haftasında açıklanan tedbirlerin büyük bölümü uygulanmaya başlarken, EDIP hissesi için alınan karar 17 Ağustos Pazartesi günü devreye girecek.
Tedbir kararları hisselere göre 10 Eylül ile 16 Eylül 2026 tarihleri arasında sona erecek. Böylece bazı hisselerde yaklaşık bir ay boyunca kredili işlem ve açığa satış yapılamayacak, bazı hisselerde ise brüt takas veya emir paketi tedbiri uygulanacak.
PAZARTESİ GÜNÜ EDIP'TE BAŞLIYOR
Borsa İstanbul'un son açıkladığı karara göre Edip Gayrimenkul (EDIP) payları 17 Ağustos seans başından itibaren açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Tedbir 16 Eylül 2026 seans sonuna kadar, yaklaşık bir ay boyunca uygulanacak.
6 HİSSEDE HANGİ TEDBİRLER UYGULANIYOR?
GUNDG: Brüt takas – 11 Ağustos-10 Eylül
KARCL: Kredili işlem ve açığa satış yasağı – 11 Ağustos-10 Eylül
SURGY: Kredili işlem ve açığa satış yasağı – 12 Ağustos-11 Eylül
EUYO: Emir paketi tedbiri – 14 Ağustos-11 Eylül
BORLS: Kredili işlem ve açığa satış yasağı – 14 Ağustos-11 Eylül
EDIP: Kredili işlem ve açığa satış yasağı – 17 Ağustos-16 Eylül