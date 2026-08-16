Borsa İstanbul'da 10-14 Ağustos haftası şirket haberleri açısından oldukça hareketli geçti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalarda ikinci çeyrek bilançolarından milyarlarca liralık sözleşmelere, yeni ihalelerden temettü kararlarına kadar yatırımcıların radarına giren çok sayıda gelişme yer aldı.

DOHOL'DE OPERASYONEL KÂRLILIK ÖNE ÇIKTI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), 2026 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçlarında operasyonel kârlılık tarafında iyileşme kaydetti.

Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre gerilerken, brüt kâr ve FAVÖK tarafındaki artış dikkat çekti.

SASA ZARARDAN KÂRA GEÇTİ

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), yılın ilk yarısında satış gelirlerini ve operasyonel kârlılığını artırdı.

Şirket, 2025'in aynı dönemindeki 11,67 milyar TL'lik net zararın ardından 2026'nın ilk 6 ayında 491,99 milyon TL net kâr açıkladı.

SASA'nın satışları yıllık bazda yüzde 31 artarak 38,88 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK yüzde 159 artışla 8,89 milyar TL oldu.

KTLEV'İN NET KÂRINDA YÜZDE 713'LÜK ARTIŞ

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), 2026'nın ilk yarısında güçlü büyüme rakamları açıkladı.

Şirketin tasarruf finansman gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 9,21 milyar TL'ye ulaşırken, net dönem kârı yüzde 713 artışla 22,93 milyar TL'ye çıktı.

MASFN'DEN 25 MİLYON EUROLUK ROMANYA ANLAŞMASI

Masfen Enerji A.Ş. (MASFN), Romanya'nın Făgăraș bölgesindeki batarya enerji depolama projesi kapsamında önemli bir anlaşmaya imza attı.

Şirket, proje kapsamında 25 milyon euro tutarında pay devri ve anahtar teslim tesis kurulumu sözleşmesi imzaladı. Sözleşme bedelinin imza tarihi itibarıyla TL karşılığı yaklaşık 1,37 milyar TL olarak açıklandı.

MİGROS'UN SATIŞLARI 241,3 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 2026'nın ilk yarısında satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artırarak 241,3 milyar TL'ye çıkardı.

Şirketin brüt kârı yatay seyrederken FAVÖK yüzde 7, net dönem kârı ise yüzde 42 geriledi. Net borç ise ikinci çeyrekte yüzde 21 azalarak 6,45 milyar TL'ye indi.

TURKCELL'DE SATIŞLAR VE NET KÂR ARTTI

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), yılın ilk yarısında satışlarını yüzde 6 artırarak 144,95 milyar TL'ye çıkardı.

Net dönem kârı yüzde 3 artışla 10,19 milyar TL olurken şirketin net borcu mart sonuna göre yüzde 15 azaldı.

ONCSM'DEN 273 MİLYON TL'LİK SÖZLEŞME

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimliği ile yeni bir sözleşme imzaladı.

60 aylık kemoterapi ilaç hazırlama hizmetini kapsayan sözleşmenin toplam bedeli 272 milyon 999 bin 916 TL olarak açıklandı.

KARSN, İETT İLE 1,8 MİLYAR TL'LİK SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN), İETT'nin 150 adet dizel yakıtlı otobüs alımına ilişkin ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Şirket ile İETT arasındaki sözleşme 13 Ağustos'ta imzalanırken bedel 1 milyar 796 milyon 250 bin TL + ÖTV + KDV olarak açıklandı.

EUROPOWER'IN BAĞLI ORTAKLIĞI TEİAŞ İHALESİNDE BİRİNCİ OLDU

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (EUPWR) doğrudan, Girişim Elektrik'in (GESAN) ise dolaylı bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş., TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen enerji iletim hattı yenileme ihalesinde en avantajlı teklifi vererek birinci oldu.

İhalenin baz bedeli 584 milyon 241 bin 870,90 TL olarak açıklandı.

TRABZONSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR), Salih Malkoçoğlu'nun Al Jazira Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Böylece haftanın dikkat çeken KAP bildirimleri yalnızca bilanço ve yeni iş ilişkileriyle sınırlı kalmadı.

KLSYN'DEN NAKİT TEMETTÜ

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN), 2025 yılı kârından pay sahiplerine toplam 64,71 milyon TL brüt nakit temettü dağıtacağını açıkladı.

Şirket, pay başına brüt 0,15 TL, net 0,1275 TL temettü ödemesinin 17 Ağustos 2026 tarihinde başlayacağını bildirdi.

RGYAS'TAN 2,59 MİLYAR TL'LİK TEMETTÜ KARARI

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) cephesinde ise haftanın dikkat çeken gelişmelerinden biri temettü oldu.

Şirketin 2025 yılı kârından toplam 2 milyar 588 milyon 456 bin 614,21 TL brüt nakit kâr payı dağıtılması genel kurulda onaylandı.

B Grubu paylar için pay başına brüt yaklaşık 7,82 TL, net 6,65 TL temettü öngörülürken ödemenin 31 Aralık 2026 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor. KAP'taki kâr payı bildiriminde de nakit temettü kararı yer alıyor