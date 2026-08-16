Borsa İstanbul'da son bir yıldaki güçlü performansıyla dikkat çeken hisselerden biri Tüpraş (TUPRS) oldu. Şirket hisseleri son 1 yılda yüzde 140,71 değer kazanırken, 2026 yılı başından bu yana getiri yüzde 104,22'ye ulaştı. Hissedeki yükselişe Tüpraş'ın beklentileri aşan ikinci çeyrek bilançosu ve güçlü nakit pozisyonu da eşlik etti.

Tüpraş hisselerinde son dönemde yükseliş ivmesi hızlandı. Güncel fiyat grafiğine göre TUPRS, son 6 ayda yüzde 69,94, son 1 ayda yüzde 33,61 ve son 1 haftada yüzde 11,82 yükseldi.

100 BİN TL'Sİ OLAN NE KADAR KAZANDI?

TUPRS hisselerinin son bir yıldaki yüzde 140,71'lik fiyat performansı dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı.

Bir yıl önce Tüpraş hisselerine 100 bin TL yatıran ve hisselerini elinde tutan bir yatırımcının parasının, yalnızca hisse fiyatındaki değişim dikkate alındığında yaklaşık 240 bin 710 TL'ye ulaşmış olması gerekiyor.

Buna göre 100 bin TL'lik yatırımda yaklaşık 140 bin 710 TL'lik değer artışı oluştu.

2026'DA DA YÜKSELİŞ YÜZDE 100'Ü GEÇTİ

Tüpraş'taki yükselişin önemli bölümü 2026 yılında gerçekleşti.

Hisse yılbaşından bu yana yüzde 104,22 değer kazanırken, böylece 2026'nın başında TUPRS'a yatırılan 100 bin TL'nin değeri yaklaşık 204 bin 220 TL'ye çıktı.

Son 6 aylık getiri yüzde 69,94, son 1 aylık getiri yüzde 33,61 ve haftalık getiri yüzde 11,82 olarak kaydedildi.

TÜPRAŞ'TAN BEKLENTİYİ YÜZDE 50 AŞAN KÂR

Hissedeki güçlü performans devam ederken şirketin ikinci çeyrek bilançosu da yatırımcıların dikkatini çekti.

Tüpraş, 2026'nın ikinci çeyreğinde yaklaşık 45,9 milyar TL net kâr elde etti. Piyasa beklentisi 30,7 milyar TL seviyesinde bulunurken şirketin açıkladığı kâr konsensüsü yaklaşık yüzde 50 aştı. Net kâr yıllık bazda yüzde 291, önceki çeyreğe göre ise yüzde 1.048 arttı.

6 AYLIK KÂR 49,8 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

İkinci çeyrekteki güçlü sonuçlarla Tüpraş'ın 2026 yılının ilk 6 ayında elde ettiği ana ortaklık net kârı 49,8 milyar TL'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde şirket 11,9 milyar TL net kâr açıklamıştı.

Şirketin ilk yarı hasılatı ise 662,8 milyar TL olarak gerçekleşti. İkinci çeyrek özelinde hasılat yüzde 43 artışla yaklaşık 386,4 milyar TL'ye çıktı.

KASADAKİ NET NAKİT 130 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Tüpraş bilançosunda dikkat çeken bir diğer kalem net nakit pozisyonu oldu.

Şirketin net nakit pozisyonu ilk çeyrekte yaklaşık 80 milyar TL seviyesindeyken ikinci çeyrekte 131 milyar TL civarına yükseldi.

Tüpraş ayrıca 2026 yılı net rafineri marjı beklentisini varil başına 6-7 dolardan 13-15 dolara yükseltti. Şirketin beyaz ürün verimliliği ise ikinci çeyrekte yüzde 83 ile 2017'den bu yana en yüksek ikinci çeyrek seviyesine ulaştı.

TÜPRAŞ YATIRIMCISINA TEMETTÜ DE ÖDÜYOR

Hisse fiyatındaki yükselişin yanı sıra temettü ödemeleri de TUPRS yatırımcısının toplam getirisinde etkili oluyor.

Şirketin 2026 yılı için planladığı temettü ödemeleri hesaba katıldığında, yalnızca hisse fiyatındaki yüzde 140,71'lik yükselişe bakmak yatırımcının elde ettiği toplam getiriyi tam olarak yansıtmıyor.

Bu nedenle Tüpraş'ın son bir yıllık performansında hisse fiyatındaki yükseliş, güçlü bilanço, yüksek nakit pozisyonu ve temettü ödemeleri birlikte yatırımcıların radarında bulunuyor.

Güncel verilere göre TUPRS'un 14 Ağustos kapanış fiyatı 361,75 TL (4,55 %) olarak kaydedildi.

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