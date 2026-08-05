Tüpraş (TUPRS), 2026 yılı ikinci çeyrek bilançosunda güçlü finansal performans sergilemesinin ardından aracı kurumların radarına girdi.

Net kârını yıllık bazda yüzde 320 artıran şirket için 9 aracı kurumdan yeni hedef fiyat gelirken, en yüksek prim potansiyeli yüzde 52,88 olarak hesaplandı.

Şirketin net dönem kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 320 artırması, hedef fiyat raporlarının peş peşe yayımlanmasını beraberinde getirdi.

9 KURUM HEDEF FİYAT AÇIKLADI

Açıklanan raporlarda hedef fiyatlar 352 TL ile 470,90 TL arasında değişirken, tavsiyelerde "Al", "Endeks üstü getiri" ve "Endekse paralel getiri" görüşleri öne çıktı.

TUPRS HEDEF FİYAT RAPORU

Aracı Kurum Hedef Fiyat Son Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Tera Yatırım 470,90 TL 308,00 TL Endeks üstü getiri %52,88 Ak Yatırım 460,00 TL 308,00 TL Endeks üstü getiri %49,35 Gedik Yatırım 436,80 TL 308,00 TL Endeks üstü getiri %41,81 Deniz Yatırım 423,00 TL 308,00 TL Al %37,33 KuveytTürk Yatırım 390,20 TL 308,00 TL Al %26,68 Tera Yatırım 470,90 TL 308,00 TL Endeks üstü getiri %52,88 İş Yatırım 372,00 TL 308,00 TL Al %20,77 Garanti BBVA Yatırım 367,30 TL 308,00 TL Endekse paralel getiri %19,25 Alnus Yatırım 367,03 TL 308,00 TL Al %19,16 Tacirler Yatırım 352,00 TL 308,00 TL Al %14,28

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