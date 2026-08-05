Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Hedef fiyatlar belli oldu.
Tüpraş (TUPRS), 2026 yılı ikinci çeyrek bilançosunda güçlü finansal performans sergilemesinin ardından aracı kurumların radarına girdi.
Net kârını yıllık bazda yüzde 320 artıran şirket için 9 aracı kurumdan yeni hedef fiyat gelirken, en yüksek prim potansiyeli yüzde 52,88 olarak hesaplandı.
Şirketin net dönem kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 320 artırması, hedef fiyat raporlarının peş peşe yayımlanmasını beraberinde getirdi.
9 KURUM HEDEF FİYAT AÇIKLADI
Açıklanan raporlarda hedef fiyatlar 352 TL ile 470,90 TL arasında değişirken, tavsiyelerde "Al", "Endeks üstü getiri" ve "Endekse paralel getiri" görüşleri öne çıktı.
TUPRS HEDEF FİYAT RAPORU
|Aracı Kurum
|Hedef Fiyat
|Son Fiyat
|Tavsiye
|Prim Potansiyeli
|Tera Yatırım
|470,90 TL
|308,00 TL
|Endeks üstü getiri
|%52,88
|Ak Yatırım
|460,00 TL
|308,00 TL
|Endeks üstü getiri
|%49,35
|Gedik Yatırım
|436,80 TL
|308,00 TL
|Endeks üstü getiri
|%41,81
|Deniz Yatırım
|423,00 TL
|308,00 TL
|Al
|%37,33
|KuveytTürk Yatırım
|390,20 TL
|308,00 TL
|Al
|%26,68
|Tera Yatırım
|470,90 TL
|308,00 TL
|Endeks üstü getiri
|%52,88
|İş Yatırım
|372,00 TL
|308,00 TL
|Al
|%20,77
|Garanti BBVA Yatırım
|367,30 TL
|308,00 TL
|Endekse paralel getiri
|%19,25
|Alnus Yatırım
|367,03 TL
|308,00 TL
|Al
|%19,16
|Tacirler Yatırım
|352,00 TL
|308,00 TL
|Al
|%14,28
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