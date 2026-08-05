Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı. Endeks, yüzde 0,14 artışla 13.707,73 puandan açılırken, TSI 12.00 itibarıyla yüzde 0,38 primle 13.735 puan seviyesinde işlem gördü. Günün ilk yarısında teknoloji hisseleri yükselişte öne çıkarken, bazı hisselerde ise taban fiyat hareketleri dikkat çekti.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 yükselişle 13.707,73 puandan başlarken, yazım sırasında (TSİ 12.00) yüzde 0,38 değer kazanarak 13.735 puan seviyesinde işlem gördü.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son Fiyat Değişim ESCOM 5,94 TL %10,00 EMPAE 69,15 TL %9,94 KERVN 10,40 TL %9,47 BURVA 914,50 TL %7,21 EDIP 39,52 TL %7,04

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son Fiyat Değişim LIDER 71,10 TL %-10,00 ISBTR 443.137,50 TL %-10,00 ARTMS 41,48 TL %-9,98 BARMA 18,31 TL %-9,98 HEDEF 329,50 TL %-9,97

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