Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin mevduat verilerini paylaştı.

Yılın ilk altı ayında bankacılık sektöründeki toplam mevduat hacmi 30,10 trilyon TL’ye ulaşırken, bu tutarın 11,41 trilyon TL’lik bölümünü Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) oluşturdu.

Sıkı para politikalarının etkisiyle dövizin toplam mevduat içindeki payı yüzde 37,92 seviyesinde gerçekleşerek kademeli gerilemesini sürdürdü.

DOLAR REEL BAZDA ERİDİ, TL YATIRIMCISI KAZANDI

Yılın ilk 7 aylık döneminde dolar/TL kuru yüzde 10,6 artışla 47,50 TL seviyesine yükseldi. Ancak aynı dönemde gerçekleşen yüzde 19,86'lık kümülatif enflasyon karşısında dolar, reel bazda yüzde 7,73 değer kaybetti.

Aynı süreçte Türk Lirası cinsi mevduat ve para piyasası fonlarının yüzde 22 civarında getiri sağlaması, TL enstrümanlarının dolara kıyasla yaklaşık iki kat daha yüksek kazanç sunduğunu ortaya koydu.

TUTAR BAZINDA LİDER BÜYÜKŞEHİRLER

Döviz mevduatının nominal büyüklüğünde üretim, ticaret, turizm ve ihracat merkezleri başı çekti. Toplam döviz birikiminin yarısından fazlası tek başına İstanbul ve Ankara’da toplandı.

Döviz Mevduatı En Yüksek İlk 5 İl:

• İstanbul: 4,54 trilyon TL

• Ankara: 1,27 trilyon TL

• İzmir: 518,58 milyar TL

• Antalya: 378,13 milyar TL

• Bursa: 284,98 milyar TL

ORANSAL ŞAMPİYON AKSARAY: ‘EN DÖVİZCİ’ İLLER ANADOLU’DAN

Mevduat büyüklüğü yerine, toplam tasarruflar içindeki döviz oranı (dolarizasyon) incelendiğinde ise tablo tamamen değişti. Gurbetçi nüfusun yoğunluğu ve yerel tasarruf eğilimlerinin etkisiyle İç Anadolu ve Doğu Anadolu illeri zirveye yerleşti.

Döviz Mevduat Oranı En Yüksek İlk 5 İl:

• Aksaray: Yüzde 57,31

• Yozgat: Yüzde 54,48

• Siirt: Yüzde 54,34

• Karaman: Yüzde 53,92

• Gümüşhane: Yüzde 53,41

TL TERCİHİ EN YÜKSEK İLLER

Döviz mevduat oranının en düşük kaldığı, dolayısıyla TL tercihinin en güçlü olduğu şehirlerin başında ise yüzde 25,61'lik DTH oranıyla Ardahan geldi.

Ardahan'ı sırasıyla Şanlıurfa (yüzde 26,81), Bitlis (yüzde 27,57), Edirne (yüzde 29,83) ve Hakkâri (yüzde 29,90) takip etti.

Başkent Ankara da yüzde 30,50'lik DTH oranıyla tasarruflarda TL'yi daha çok tercih eden büyükşehirler arasında öne çıktı.