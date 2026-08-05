Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını 19 Ağustos 2026 tarihinde açıklayacak.

Bilanço öncesinde aracı kurumlar da hisseye ilişkin hedef fiyat raporlarını yayımlamayı sürdürüyor. Son dört ayda açıklanan raporlarda hedef fiyatlar 200 TL ile 302,90 TL arasında değişirken, "Al", "Tut", "Endekse paralel getiri", "Endeks üstü getiri" ve "Tut üstü getiri" tavsiyeleri öne çıktı.

DOAS İÇİN AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR

Gedik Yatırım 240,00 TL Endekse paralel getiri 4 Ağustos 2026

Ata Yatırım 208,00 TL Tut 28 Temmuz 2026

HSBC 200,00 TL Tut 28 Temmuz 2026

Alnus Yatırım 237,50 TL Al 2 Temmuz 2026

Tacirler Yatırım 245,00 TL Al 1 Temmuz 2026

Phillip Capital 271,00 TL Endeks üstü getiri 1 Temmuz 2026

Şeker Yatırım 302,90 TL Al 1 Temmuz 2026

Halk Yatırım 226,10 TL Tut üstü getiri 2 Haziran 2026

Ünlü & Co 227,00 TL Tut 2 Haziran 2026

Marbaş Menkul 291,00 TL Al 12 Mayıs 2026

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT ŞEKER YATIRIM'DAN

Açıklanan raporlar arasında en yüksek hedef fiyat 302,90 TL ile Şeker Yatırım tarafından verilirken, en düşük hedef fiyat ise 200 TL ile HSBC tarafından açıklandı.

Toplam 10 kurumun değerlendirmelerinde özellikle "Al" ve "Tut" tavsiyelerinin ağırlıkta olması dikkat çekti.

Yatırımcılar şimdi gözlerini 19 Ağustos'ta açıklanacak ikinci çeyrek finansal sonuçlara çevirmiş durumda. Açıklanacak bilanço rakamlarının ardından aracı kurumların hedef fiyat ve tavsiyelerinde yeni güncellemeler yapması bekleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.