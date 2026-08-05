Ford Otosan'ın (FROTO) 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıklamasının ardından aracı kurumlar hedef fiyatlarını güncelledi. Şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 40 gerileyerek 10,3 milyar TL, satış gelirleri ise yüzde 12 düşüşle 427,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bilançonun ardından yayımlanan raporlarda FROTO için hedef fiyatlar 115 TL ile 170 TL arasında şekillendi.

FORD OTOSAN'IN BİLANÇOSUNDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Ford Otosan, 2026'nın ilk yarısında 10 milyar 336 milyon 713 bin TL net dönem kârı açıkladı. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 gerilerken, satış gelirleri 427 milyar 69 milyon TL oldu.

Operasyonel tarafta da zayıflama dikkat çekti. Şirketin FAVÖK'ü yıllık bazda yüzde 34 düşüşle 20,2 milyar TL seviyesine geriledi.

BİLANÇO SONRASI FROTO HEDEF FİYATLARI 2026

Aracı kurumların Ford Otosan için açıkladığı hedef fiyatlar şöyle;

Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Yapı Kredi Yatırım 140,00 TL Al %74,35 Deniz Yatırım 115,00 TL Tut %43,03 Ak Yatırım 170,00 TL Endeks Üstü %111,57 Tera Yatırım 140,70 TL Endeks Üstü %75,11 Gedik Yatırım 160,13 TL Endekse Paralel %99,17 Marbaş Menkul 168,00 TL Al %108,96

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 170 TL

Bilanço sonrası yayımlanan raporlarda en yüksek hedef fiyat 170 TL ile Ak Yatırım tarafından açıklanırken, 168 TL ile Marbaş Menkul ve 160,13 TL ile Gedik Yatırım listenin üst sıralarında yer aldı.

En düşük hedef fiyat ise 115 TL ile Deniz Yatırım'dan geldi.

Mevcut 80,30-80,40 TL fiyat seviyeleri dikkate alındığında, aracı kurumların hesaplamalarına göre FROTO hissesinde yüzde 43 ile yüzde 111,57 arasında değişen prim potansiyeli bulunuyor.

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