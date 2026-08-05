Borsa İstanbul'da 2026 yılının ilk yedi ayında hisseler Türk lirası bazında pozitif bir görünüm sergilerken, dolar bazında ise düşüş eğilimi öne çıktı. Matriks Haber'in derlediği verilere göre, TL bazında yükselen hisse sayısı gerileyenleri sınırlı farkla geçerken, dolar bazında hisselerin büyük bölümü değer kaybetti.

2026 yılının ocak-temmuz döneminde Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin performansı, TL ve dolar bazında farklı bir görünüm ortaya koydu.

Matriks Haber'in derlediği verilere göre, BISTTUM endeksinde yılın ilk yedi ayında 287 hisse TL bazında değer kazanırken, 282 hisse değer kaybetti. Böylece yükselen hisselerin oranı yüzde 50,4, gerileyen hisselerin oranı ise yüzde 49,6 olarak gerçekleşti.

Dolar bazında ise tablo tersine döndü. Aynı dönemde 233 hisse yükselirken, 334 hisse değer kaybetti. İki hisse ise yatay seyretti. Böylece dolar bazında yükselen hisselerin oranı yaklaşık yüzde 41, gerileyenlerin oranı ise yüzde 58,7 oldu.

2026'NIN İLK 7 AYINDA TL BAZINDA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

Sıra Şirket Hisse Kodu 1 Özata Denizcilik OZATD 2 Birleşim Grup Enerji BIGEN 3 Hedef Holding HEDEF 4 Odine Solutions ODINE 5 Katılımevim KTLEV

TL BAZINDA EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER

Sıra Şirket Hisse Kodu 1 Kiler Holding KLRHO 2 Ensari Deri ENSRI 3 Otto Holding OTTO 4 BMS Çelik Hasır BMSCH 5 Politeknik Metal POLTK

2026'NIN İLK 7 AYINDA DOLAR BAZINDA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

Sıra Şirket Hisse Kodu Getiri 1 Özata Denizcilik OZATD %2.115,25 2 Birleşim Grup Enerji BIGEN %987,78 3 Hedef Holding HEDEF %909,45 4 Odine Solutions ODINE %610,20 5 Anel Elektrik ANELE %575,50

DOLAR BAZINDA EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER

Sıra Şirket Hisse Kodu Kayıp 1 Kiler Holding KLRHO -%79,76 2 Ensari Deri ENSRI -%71,76 3 Enpara Bank ENPARA -%68,16 4 Otto Holding OTTO -%67,05 5 BMS Çelik Hasır BMSCH -%66,37

Kaynak: Ekonomim

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