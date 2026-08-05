Kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kalkınma ve yatırım bankalarının kredi yoğunlaşma risklerini azaltmaya yönelik kritik adımlar attı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte bankaların ana sermayelerine oranla kullandırabilecekleri kredi üst sınırları belirgin şekilde daraltıldı.

TEK BİR KİŞİ VEYA RİSK GRUBUNA KREDİ SINIRI YÜZDE 30’A İNDİRİLDİ

BDDK açıklamasına göre İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ile İller Bankası AŞ kapsam dışında tutuldu.

Düzenlemenin öne çıkan detayları ise şu şekilde gerçekleşti:

• Genel Kredi Sınırı: Kalkınma ve yatırım bankalarının konsolide ve konsolide olmayan esasta, tek bir gerçek/tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırabilecekleri kredi tutarının ana sermayeye oranı önceden yüzde 40 ile yüzde 60 aralığındayken, yeni kararla en fazla yüzde 30 olarak yeniden belirlendi.

• Kendi Risk Grubu Sınırı: Bankanın doğrudan veya dolaylı olarak dahil olduğu kendi risk grubuna kullandırabileceği kredilerin ana sermayeye oranı ise yüzde 35-yüzde 55 aralığından yüzde 25 seviyesine düşürüldü.

UYUM İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ VE SON TARİHLER AÇIKLANDI

BDDK, yeni oranların uygulanmasıyla birlikte mevcut durumda sınır aşımı bulunan bankalar için kademeli bir uyum takvimi belirledi. Buna göre:

• Genel Kredi Aşımı için Son Tarih: Bir gerçek/tüzel kişi veya dış risk gruplarındaki limit aşımlarının 1 Nisan 2027 tarihine kadar giderilmesi gerekecek.

• Banka Risk Grubu Aşımı için Son Tarih: Bankanın kendi dahil olduğu risk grubuna yönelik limit aşımlarının ise 1 Ekim 2026 tarihine kadar mevzuata uygun hale getirilmesi şart koşuldu.