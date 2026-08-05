AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, şehit yakınları, gaziler ve terör mağdurlarının maaşlarında önemli iyileştirmeler öngörüyor.

TBMM Milli Savunma Komisyonu ve Genel Kurul süreçlerinin ardından yasalaşması beklenen teklif, aylık ödemelerine taban sınırları getiriyor ve kapsamı genişletiyor.

Düzenlemeyle şehit anne ve babalarına asgari ücret güvencesi gelirken, gazi aylıkları ise 86 bin liraya kadar yükselebilecek.

ŞEHİT ANNE VE BABALARININ MAAŞLARINA ASGARİ ÜCRET GÜVENCESİ

Teklifle birlikte şehit anne ve babalarına ödenen aylıklar için yeni bir taban gelir sistemi hayata geçiriliyor.

Yapılacak düzenlemeyle toplam aylığın asgari ücretin altına düşmemesi garanti altına alınacak.

• 7 bin - 9 bin TL arası aylık alanlar: Ödemeleri 14 bin 37 TL’ye çıkarılacak.

• 15 bin - 16 bin TL arası aylık alanlar: Ödemeleri 21 bin 500 TL’ye yükselecek.

GAZİ MAAŞLARI DERECEYE GÖRE YENİDEN HESAPLANACAK

Yasa teklifiyle gazi aylıkları maluliyet derecelerine göre sil baştan düzenlenecek. Ağır maluliyeti bulunan gazilerin maaşları 86 bin liraya kadar ulaşabilecek.

• En Düşük Gazi Maaşı: 58.590 TL ile 68.000 TL arasında değişecek.

• Ağır Malul Gazi Maaşı: 68.000 TL ile 86.000 TL arasında yer alacak.

• Evde Bakım Yardımı Alan Gaziler: Yapılan ödeme tutarı 70.187 TL’ye yükseltilecek.

• Minimum Taban Sınırı: Erbaş, er, güvenlik korucusu ve sivillere bağlanacak aylıklar, 35.398 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın altında kalamayacak.

15 TEMMUZ GAZİLERİNE VE MALUL SAYILMAYANLARA 28 BİN TL MAAŞ

Düzenleme, darbe girişimi ve terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen maluliyet derecesi alamayan kişilere de yeni haklar tanıyor:

• 15 Temmuz Gazileri: Darbe gecesi yaralanan ancak maluliyet alamayan kişilere yasa yürürlüğe girdiğinde 28 bin 76 TL aylık bağlanacak. Bu kişiler ayrıca ücretsiz toplu ulaşım, elektrik ve su indirimi gibi muharip gazi haklarından da yararlanacak.

• Derecesiz Terör Mağdurları: Terörle mücadelede yaralanıp şartları taşıyan ancak malul sayılmayan kişilere de 28 bin 76 TL ödeme yapılacak.

GERİYE DÖNÜK BAŞVURU İMKÂNI GELİYOR

Yasa teklifi, geçmiş yıllarda yaşanan terör olaylarında yaralanan kişileri de kapsayacak şekilde geriye dönük olarak işletilecek.

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapan ve yapılan incelemelerde vazife malullüğü şartlarını taşıdığı tespit edilen kişilerin mevcut aylıkları yeniden hesaplanarak güncellenecek.