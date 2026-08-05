Şirketin nisan-haziran döneminde faaliyet kârı geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla artarken, yıllık kâr beklentisi de yukarı yönlü revize edildi.

Honda'nın açıkladığı finansal sonuçlara göre, 2026 mali yılının ilk çeyreğinde satış gelirleri yüzde 13,5 artışla 6,06 trilyon yene yükseldi.

Şirketin faaliyet kârı 244,1 milyar yenden 530,7 milyar yene çıkarak yüzde 117,4 artış kaydetti. Böylece Honda tarihindeki en yüksek çeyreklik faaliyet kârına ulaştı.

Ana ortaklığa ait net dönem kârı da 196,6 milyar yenden 450,9 milyar yene yükselirken, yıllık bazdaki artış yüzde 129,3 olarak gerçekleşti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ MALİYETLERİ GERİDE KALDI

Honda, mart ayında sona eren önceki mali yılda elektrikli araç yatırımlarının yeniden yapılandırılması nedeniyle 414,3 milyar yen faaliyet zararı açıklamıştı. ABD'de elektrikli araç talebinin beklentilerin altında kalması üzerine bazı projelerini durduran şirket, yatırım planlarını yeniden şekillendirmişti.

Yeni mali yılın ilk çeyreğinde ise elektrikli araç yatırımlarına ilişkin ilave zarar yazılmaması, faaliyet kârındaki güçlü toparlanmanın en önemli nedenlerinden biri oldu.

ZAYIF YEN VE MOTOSİKLET SATIŞLARI DESTEK VERDİ

Şirketin bilançosuna katkı sağlayan bir diğer unsur ise Japon yenindeki değer kaybı oldu. Zayıflayan yen sayesinde Honda'nın yurt dışı gelirleri Japon para birimine çevrildiğinde daha yüksek seviyelerde gerçekleşti. Kur hareketlerinin faaliyet kârına yaklaşık 90,8 milyar yen katkı sağladığı hesaplandı.

Öte yandan Çin pazarındaki satışlardaki zayıflığa rağmen, Kuzey Amerika'da güçlü talep ve motosiklet operasyonlarının performansı şirketin finansal sonuçlarını destekleyen başlıca faktörler arasında yer aldı.

Honda, güçlü ilk çeyrek performansının ardından 2026 mali yılına ilişkin yıllık faaliyet kârı beklentisini de yaklaşık yüzde 30 artırarak yukarı yönlü revize etti. Şirketin olumlu finansal sonuçlarının ardından hisseleri de yükseliş kaydetti.

Kaynak: Dünya