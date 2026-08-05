Aygaz A.Ş. (AYGAZ), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net dönem kârı yıllık bazda yüzde 243 artışla 4,42 milyar TL'ye yükselirken, satış gelirleri yüzde 2 gerileyerek 52,49 milyar TL oldu. Güçlü bilançonun ardından aracı kurumlar AYGAZ hissesi için hedef fiyatlarını güncellemeye başladı.

NET KÂRDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Aygaz'ın ikinci çeyrek finansallarında satış gelirleri sınırlı gerilerken, operasyonel kârlılıkta dikkat çekici iyileşme görüldü.

Şirketin;

Net kârı: 4,42 milyar TL (%243 artış)

Satış gelirleri: 52,49 milyar TL (%2 düşüş) olarak gerçekleşti.

AYGAZ HİSSESİ HEDEF FİYATLAR 2026

Aracı Kurum Hedef Fiyat Önceki Hedef Tavsiye Prim Potansiyeli Deniz Yatırım 385,00 TL 362,00 TL Al %45,97 İş Yatırım 385,00 TL 370,00 TL Al %45,97 Gedik Yatırım 304,00 TL - Endekse Paralel Getiri %15,26 Ak Yatırım 345,00 TL - Nötr %30,80

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 385 TL

Bilanço sonrası hedef fiyat açıklayan kurumlar arasında Deniz Yatırım ve İş Yatırım, hedef fiyatlarını 385 TL'ye yükselterek en iyimser beklentiyi paylaştı.

Gedik Yatırım 304 TL hedef fiyatla "Endekse Paralel Getiri" tavsiyesini korurken, Ak Yatırım ise 345 TL hedef fiyatla "Nötr" görüşünü sürdürdü.

Mevcut 263,75 TL hisse fiyatına göre aracı kurumların açıkladığı hedef fiyatlar, %15,26 ile %45,97 arasında prim potansiyeline işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.