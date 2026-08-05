Aygaz'ın ikinci çeyrek net kârı yüzde 243 artarak 4,42 milyar TL'ye yükseldi. Bilanço sonrası 4 aracı kurum hedef fiyatlarını güncellerken en yüksek hedef 385 TL oldu.
Aygaz A.Ş. (AYGAZ), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net dönem kârı yıllık bazda yüzde 243 artışla 4,42 milyar TL'ye yükselirken, satış gelirleri yüzde 2 gerileyerek 52,49 milyar TL oldu. Güçlü bilançonun ardından aracı kurumlar AYGAZ hissesi için hedef fiyatlarını güncellemeye başladı.
NET KÂRDA GÜÇLÜ ARTIŞ
Aygaz'ın ikinci çeyrek finansallarında satış gelirleri sınırlı gerilerken, operasyonel kârlılıkta dikkat çekici iyileşme görüldü.
Şirketin;
Net kârı: 4,42 milyar TL (%243 artış)
Satış gelirleri: 52,49 milyar TL (%2 düşüş) olarak gerçekleşti.
AYGAZ HİSSESİ HEDEF FİYATLAR 2026
|Aracı Kurum
|Hedef Fiyat
|Önceki Hedef
|Tavsiye
|Prim Potansiyeli
|Deniz Yatırım
|385,00 TL
|362,00 TL
|Al
|%45,97
|İş Yatırım
|385,00 TL
|370,00 TL
|Al
|%45,97
|Gedik Yatırım
|304,00 TL
|-
|Endekse Paralel Getiri
|%15,26
|Ak Yatırım
|345,00 TL
|-
|Nötr
|%30,80
EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 385 TL
Bilanço sonrası hedef fiyat açıklayan kurumlar arasında Deniz Yatırım ve İş Yatırım, hedef fiyatlarını 385 TL'ye yükselterek en iyimser beklentiyi paylaştı.
Gedik Yatırım 304 TL hedef fiyatla "Endekse Paralel Getiri" tavsiyesini korurken, Ak Yatırım ise 345 TL hedef fiyatla "Nötr" görüşünü sürdürdü.
Mevcut 263,75 TL hisse fiyatına göre aracı kurumların açıkladığı hedef fiyatlar, %15,26 ile %45,97 arasında prim potansiyeline işaret ediyor.
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