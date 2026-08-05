Bloomberg'de yer alan habere göre; JPMorgan, Türk lirası gecelik faiz swapı (OIS) piyasasına ilişkin yayımladığı son değerlendirmede, temmuz ayında açtığı işlemi 242 baz puanlık net getiriyle kapattığını duyurdu. Banka, enflasyondaki yavaşlamanın kısa vadeli faiz beklentilerini aşağı çektiğini belirtirken, piyasaların yıl sonuna kadar yaklaşık 430 baz puanlık faiz indirimi beklentisini fiyatladığını ifade etti.

ENFLASYONDAKİ YAVAŞLAMA FAİZ BEKLENTİLERİNİ ETKİLEDİ

JPMorgan stratejistleri Michael Harrison ve Anezka Christovova tarafından hazırlanan müşteri notunda, temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 31,8'e gerilemesiyle birlikte kısa vadeli OIS oranları üzerinde aşağı yönlü baskının arttığı belirtildi.

Raporda, piyasaların yıl sonuna kadar yaklaşık 430 baz puanlık faiz indirimi fiyatladığı, bunun da politika faizinin JPMorgan'ın yıl sonu için öngördüğü yüzde 35 seviyesine yakın bir görünüme işaret ettiği ifade edildi.

TCMB'NİN TEMKİNLİ DURUŞU VURGULANDI

Analizde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde tuttuğu, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin ise yüzde 40 düzeyinde devam ettiği hatırlatıldı.

JPMorgan, enerji fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle TCMB'nin faiz indirimlerinde temkinli hareket etmeyi sürdürebileceği değerlendirmesinde bulundu.

242 BAZ PUANLIK KAZANÇLA İŞLEM KAPATILDI

Banka, 16 Temmuz'da Aralık 2026 vadeli OIS'te alıcı, 2y1y OIS vadesinde ise ödeyici pozisyon alarak getiri eğrisinin dikleşeceği beklentisiyle işlem başlatmıştı.

Rapora göre Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle orta vadeli OIS segmentinde beklenen performans gerçekleşmedi. Petrol fiyatlarındaki gerilemeye rağmen ayrışmanın sürmesi üzerine JPMorgan kâr realizasyonu kararı aldı.

Banka, -520 baz puan seviyesinden açtığı pozisyonu -300 baz puanda kapatarak toplam 242 baz puanlık net getiri elde ettiğini açıkladı.