ABD'de özel sektör istihdamı, temmuz ayında piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

Beklentilerin altında kalan veri, ABD iş gücü piyasasında ivme kaybına işaret ederken, yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin sinyallerde olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarında yavaşlamaya işaret etmesinin ardından, ADP özel sektör istihdam verisi de iş gücü piyasasının mevcut görünümünü değerlendirmek açısından yakından takip edildi.

Bununla birlikte, piyasa uzmanları Fed'in faiz politikasına ilişkin daha net mesajların cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile alınacağını değerlendiriyor. Tarım dışı istihdam verisinin, Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara yönelik beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.