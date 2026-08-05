Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde 51 ilde toplam 540 konut ve iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Fiyatların 700 bin TL'den başlayacağı satışlarda, yüzde 10 peşinat ve 120 aya varan vade imkânı sunulacak.

19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek açık artırmada, 41 ilde 235 konut ile 30 ilde 305 iş yeri satışa çıkarılacak. Böylece toplam 540 gayrimenkul, uygun ödeme koşullarıyla yatırımcıların ve vatandaşların beğenisine sunulacak.

FİYATLAR 700 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK

TOKİ'nin düzenleyeceği açık artırmada satış fiyatları 700 bin TL'den başlayacak. Konut ve iş yerleri için farklı peşinat ve vade seçenekleri uygulanacak.

KONUTLARDA ÖDEME KOŞULLARI

41 ilde satışa sunulacak 235 konut, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade seçeneğiyle alıcı bulacak.

KONUT SATIŞININ YAPILACAĞI İLLER ŞUNLAR OLACAK:

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli ve Van.

İŞ YERLERİNDE 120 AYA VARAN VADE

TOKİ, 30 ilde satışa sunacağı 305 iş yeri için ise farklı ödeme seçenekleri sunacak.

İş yerleri;

Yüzde 10 peşinat, 96 ay vade

Yüzde 10 peşinat, 120 ay vade

Yüzde 30 peşinat, 60 ay vade

imkânlarıyla satışa çıkarılacak.

İş yeri satışlarının yapılacağı iller ise Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Zonguldak olarak açıklandı.

TOKİ'nin gerçekleştireceği açık artırma, uygun peşinat ve uzun vade seçenekleriyle hem konut hem de iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Açık artırmalar 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.